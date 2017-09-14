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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:46
холява написав:flyman
Поки ви ховаєтесь за посаду викладача .
Ваше хворобливе ставлення до своєї особи буде не на часі у найближчому майбутьнему .
Це до того часу , поки ви не зустрінете людину з загостреним розумінням УБД .
( Успіх)
Там ви все зрозумієте .
А це може бути і не Успіх...
А наприклад наслідувач серіалу Dexter. 😳
Та взагалі будь-який серійн.вбивця. Якщо закортить додати модну ідею до свого невгамовного бажання “полювати”... Та ще й увійти в історію. У розділ “видатні особистості на зорі деелоїзації.” 🌅
Ох... Важкі часи настають для ухилянтів. Важкі...
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:52
Bobua написав: холява написав:flyman
Поки ви ховаєтесь за посаду викладача .
Ваше хворобливе ставлення до своєї особи буде не на часі у найближчому майбутьнему .
Це до того часу , поки ви не зустрінете людину з загостреним розумінням УБД .
( Успіх)
Там ви все зрозумієте .
А це може бути і не Успіх...
А наприклад наслідувач серіалу Dexter. 😳
Та взагалі будь-який серійн.вбивця. Якщо закортить додати модну ідею до свого невгамовного бажання “полювати”... Та ще й увійти в історію. У розділ “видатні особистості на зорі деелоїзації.” 🌅
Ох... Важкі часи настають для ухилянтів. Важкі...
закочування лимонок до рад ухилянтів?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:54
Bobua
деелоїзація може вам не сподобатись
в 1917 теж почалась деелоїзація
антиухилянти ще бурятів в паніці покличуть на захист від ухилянтів
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:58
fox767676 написав:
Всі ці депутати, їх прислуга , та інші, всі з вікна випадуть. з сорому що довели до такого, і хуцпу далі все посилюють і посилюють
Історія знає такі приклади?
Ну так навіщо ці мрії.
Мене дивує інше: чому з 14 року , коли і зброї стало повно у вільному доступі, і патріотичні сили піднялись, але не зʼявилась жодна група «робін-гудів», яка б корупціонерів різала як свиней без суда і слідства (стріляла з глушником у підʼїзді) . Це могло б залякати інших. Ясно що елітні коти з охороною. Але середньої руки - чому ні.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:02
Bobua написав:
Ох... Важкі часи настають для ухилянтів. Важкі...
от мені цікаво а що буде з тро монако?
вони ж через інет зайдуть все про себе напишуть в кабінеті - і вже не ухилянти а почесні громадяни?
тому це все профанація. головна ціль доловити умовних трактористів бо дуже великі накладні витрати виявились якщо це доручити тцк
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:04
Hotab написав: fox767676 написав:
Всі ці депутати, їх прислуга , та інші, всі з вікна випадуть. з сорому що довели до такого, і хуцпу далі все посилюють і посилюють
Історія знає такі приклади?
Ну так навіщо ці мрії.
Мене дивує інше: чому з 14 року , коли і зброї стало повно у вільному доступі, і патріотичні сили піднялись, але не зʼявилась жодна група «робін-гудів», яка б корупціонерів різала як свиней без суда і слідства (стріляла з глушником у підʼїзді) . Це могло б залякати інших. Ясно що елітні коти з охороною. Але середньої руки - чому ні.
Імхо.
Тому що при усій наявності наче слабкого контролю, все ну дуже під контролем.
Не звертають уваги лише на тих, хто не уявляє загрози. Системі.
В нас навіть з профсоюзами владою поділитися не хотять...
Й досі!
У 21 столітті.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:07
Hotab написав:
Мене дивує інше: чому з 14 року , коли і зброї стало повно у вільному доступі, і патріотичні сили піднялись, але не зʼявилась жодна група «робін-гудів», яка б корупціонерів різала як свиней без суда і слідства (стріляла з глушником у підʼїзді) . Це могло б залякати інших
одной фобией стало бы больше. А жаба бы всё равно шептала "бери".
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:08
detroytred
Тому що при усій наявності наче безконтрольності, все ну дуже під контролем.
Не думаю…
Давайте наприклад: спіймали підара-воєнкома (а хай навіть не спіймали, а виявили і оприлюднили закордонну нерухомість, земельні ділянки, кілька авто). Він там щось лопоче про розписки «взяв в борг 1 млн дол у отого бізнесмена», слідство буксує. Але раз - і кабана знайшли зарізаним. Потім з іншими двома повторилась історія. Який кабан захоче так жити?
Можна звичайно казати що беззаконням порядок не наведеш. Але ми вже всю історію пробуємо по закону. І теж не виходить.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:10
fox767676 написав: Hotab написав:flyman
пиши хотабу, та холяві і Ко, на їх думку державі всі М1860 винні борг (вони ні, бо віддали) як земля колгоспу
У тебе домашка не зроблена.
1. Коли борг за смоктання сіськи університетської бюджетної віддаси?
2. Чому відпрацювавши на фірму контракт працівник фірми нічого не винен їй , а відпрацювавший контракт на державу - став їй винен це більше?
Питання, яким чином надуманий тобою борг перед державою , раптом став боргом особисто перед тобою - поки що опустимо. Але повернемось обовʼязково. Бо питання скільки ти сплатив у бюджет , що рахуєш його гроші і викриваєш боржників - ще відкрите.
Я чекаю.
Я вам не флуман - тому Питання буду задавати Я - вамЯ нічого від Держави не оримав
- всі свої освіти крім середньої, з якою зараз вільно випускають генофонд 18-, я оримав за власні кошти, 20 років безперевного трудового стажу мільйони сплачених податків. Кому я шо винен ???
Батьки мої,глибокі пенсіонери, ніякої допомоги від держави не отримали, навіть сраного бюджетного санаторію хоч в знак формальної поваги. Більшість санаторіїв навіть на комерційній основі не хочуть приймати людей 75+. Ви як плануєте впораись з старезним чи понівеченим на війні населенням? Хто в ці сказки про турботу та піклування повірить? Коли ви почнете поважати людей що можуть заробляти грощі в будь-якій країні? І не треба оцю хуцпу що треба було виїхати до 24.02.2022 - може сором так заїсти потім що з вікна вистрибнете.
Держава, а точніше 1% її населення, захистили нерухомість, майно, гроші, здоров`я і життя решти 99%.
Тобто, все-все-все, що нині й досі ще маєте -- це завдяки державі.
Ваша “самоосвіта” не включала в себе навики “джонів віків” для виходу з окупації цілим і не надто ушкодженим, вибиваючи по дорозі натовпи нечемних озброєних дегенератів...
Тут була історія солдата моск.війська, якого забили табуретками “саслуживци”, аби дав грошей. Для наших громадян в їхніх “підвалах” це все не було би так “тепло і лампово”. Паяльниками добували би...?
Отже, тепер тим 99% (чи 50%?) доведеться напружитись і замінити той 1%. От і погасять борг.
Визнають елої цей борг, не визнають -- це не має значення.
Він є.
Доведено багато разів. Найстрашніше -- у 1932-33рр і наступних...
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:10
detroytred написав: Hotab написав: fox767676 написав:
Всі ці депутати, їх прислуга , та інші, всі з вікна випадуть. з сорому що довели до такого, і хуцпу далі все посилюють і посилюють
Історія знає такі приклади?
Ну так навіщо ці мрії.
Мене дивує інше: чому з 14 року , коли і зброї стало повно у вільному доступі, і патріотичні сили піднялись, але не зʼявилась жодна група «робін-гудів», яка б корупціонерів різала як свиней без суда і слідства (стріляла з глушником у підʼїзді) . Це могло б залякати інших. Ясно що елітні коти з охороною. Але середньої руки - чому ні.
Імхо.
Тому що при усій наявності наче слабкого контролю, все ну дуже під контролем.
Не звертають уваги лише на тих, хто не уявляє загрози. Системі.
В нас навіть з профсоюзами владою поділитися не хотять...
Й досі!
У 21 столітті.
не знаю як стосовно робін гудів але зі зброєю і відкриванням дверей з ноги було.
тільки система швидко "порішала" і всплив аваков.
чи вже забули про кого мова?
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