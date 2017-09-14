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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:10
Hotab написав: fox767676 написав:
Всі ці депутати, їх прислуга , та інші, всі з вікна випадуть. з сорому що довели до такого, і хуцпу далі все посилюють і посилюють
Історія знає такі приклади?
Ну так навіщо ці мрії.
Мен дивує інше: чому з 14 року , коли і зброї стало повно у вільному доступі, і патріотичні сили піднялись, але не зʼявилась жодна група «робін-гудів», яка б різала як свиней без суда і слідства (стріляла з глушником у підʼїзді) . Це могло б залякати інших. Ясно що елітні з охороною. Але середньої руки - чому ні.
маштаб колапсу не зрівняний з 2014.
але й тоді вже греміли уруповування "лісника","пугачова", "торнадо", випадали з вікон депутати, підривались машини.
соціальна криза що гряде буде на порядки сильніша
якщо йти до кінця то держава може мутувати в аналог північної кореї
з паціфікованим внутрішнім життям, і терором щодо попереднього естеблішменту, будуть виковирювати всіх навіть тих, хто втік
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:11
detroytred написав:
будемо перевіряти хто бреше
Будемо, о чому Ви так швиденько потерли от це :
detroytred написав:
Чухай в ТЦК
Га?
Ви постійно тут всім брехали, що ніколи нікого не відправляли на війну, але слово не горобець - вилетить не спіймаєш
Професійний військовий призовного віку сидить дома на дивані і нахабно відправляє на війну інших ні разу не військових, які щей йому все життя сплачували і до цих пір сплачують своїми податками зарплату, халявну квартиру, підвищену пенсію як нібито він воював і Вам не соромно? Га? І можна я Вас після цих фактів буду називати патологічним брехуном, бо це ж правда і я її тут всім довів, згода?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 14 кві, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:17
Hotab написав:
Який кабан захоче так жити?
Можна звичайно казати що беззаконням порядок не наведеш. Але ми вже всю історію пробуємо по закону. І теж не виходить.
потом начнут резать не только военкомов. А что мешает? что честного бизнесмена, что военкома-взяточника зарежь - срок будет один. За пределы закона выходить опасно, потому что там уже война без правил. Потом честные бизнесмены начнут покупать крышу. Вслед за ними крышу начнут покупать взяточники. Батальоны торнадо подумают зачем им кого то убивать, когда им и так за крышу платят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:23
vitaliiangel
потом начнут резать не только военкомов. А что мешает?
Ну такая группа (организация) должна быть под прикрытием людей близких к власти. Но честного ее крыла. Патриотичного. И монополия на беспредел лишь у них.
И естественно как-то должно финансироваться кем-то. Оружие , амуниция, подготовка операций, проживание, автомобили. Это все деньги. Сельский вчерашний спецназовец Коля сам этого не сможет сделать.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:24
Hotab написав:
Він там щось лопоче про розписки «взяв в борг 1 млн дол у отого бізнесмена», слідство буксує. Але раз - і кабана знайшли зарізаним. Потім з іншими двома повторилась історія. Який кабан захоче так жити?
Історія показує, що такі Робіни швидко входять в смак різати воєнкомів і вони перемикаються на чесних громадян. А потім починають самі брати хабарі, які пропонують жертви, щоб їх не зарізали...
Hotab написав:
Ну такая группа (организация) должна быть под прикрытием людей близких к власти. Но честного ее крыла. Патриотичного. И монополия на беспредел лишь у них.
А потім будуть різати всіх недостатньо патріотичних, зокрема тих журналістів, які розповідають правду про владу і бізнесменів, які недостатньо діляться з владою.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 14 кві, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:29
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Він там щось лопоче про розписки «взяв в борг 1 млн дол у отого бізнесмена», слідство буксує. Але раз - і кабана знайшли зарізаним. Потім з іншими двома повторилась історія. Який кабан захоче так жити?
Історія показує, що такі Робіни швидко входять в смак різати воєнкомів і вони перемикаються на чесних громадян. А потім починають самі брати хабарі, які пропонують жертви, щоб їх не зарізали...
Hotab написав:
Ну такая группа (организация) должна быть под прикрытием людей близких к власти. Но честного ее крыла. Патриотичного. И монополия на беспредел лишь у них.
А потім будуть різати всіх недостатньо патріотичних, зокрема тих журналістів, які розповідають про владу.
був фільм
"Вбити дракона"
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:30
ИМХО насправді нам потрібно згадати древню традицію і "запросити варягів". Зокрема щоб всі судові справи розглядали десь в Англії, Швейцарії і т.д.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:31
Hotab написав:
Но честного ее крыла.
нет во власти честных людей. туда идут не добро людям делать, а свои карманы набивать.
Механизм беспредела на таможне коренится глубоко в законе.
"У таможенника есть право усомниться в любом факте. Это нормально. Но если во всем мире существует презумпция невиновности декларанта, то у нас ее нет. Закон используется как кистень. Он направлен на выбивание денег", - отметил собеседник.
По его мнению, совершенно неправильным является подход "выгнать одних и поставить других". Это никак не изменит коррупционную систему.
"Отношения в государстве построены так, что просто по закону поступать нельзя. Если ты, как медведь, решишь пойти прямо, то нужно иметь "крышу", иначе от тебя останутся одни лохмотья.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:32
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:34
fler написав:
Израиль начал наносить ответные удары после ночной атаки по стране.
Первой целью стали позиции «Хезболлы», которую поддерживает Иран. Снаряды попали в здание принадлежащее «Хезболла» на юге Ливана.
Які тепер прогнози, шановне панство?
Нормально так воюють. Все збили "партнери" над іншими країнами, Іран заявив що атака була навіть результативнішою, ніж прогнозували і на цьому все
. Ізраіль "потужно" відповів по теріторії Лівану. Всі "при ділах", відгребли як завжди самі слабкі та безправні. Аналогію не бачите в діях? Сьогодні ще ООН похвилюється
А прогнози можуть бути такі, що допомогу Ізраїлю розглянуть швидко і окремо від допомоги Україні
Востаннє редагувалось d44
в Нед 14 кві, 2024 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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