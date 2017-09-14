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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:35
vitaliiangel написав:
нет во власти честных людей. туда идут не добро людям делать, а свои карманы набивать.
Один мій знайоми по шкільних олімпіадах, ідеаліст і чесна людина став помічником депутата.
І його коментар:
"Раз запропонували мільйон за вирішення питання, я здав в поліцію, через місяць питання вирішили без мене, того, хто пропонував - відпустили, другий раз те саме, третій раз те саме, а на 5 таки взяв мільйон, його хоча б задонатити сиротам можна (тепер задонатив би на ЗСУ )"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 14 кві, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:36
fler написав:
Израиль начал наносить ответные удары после ночной атаки по стране.
Первой целью стали позиции «Хезболлы», которую поддерживает Иран. Снаряды попали в здание принадлежащее «Хезболла» на юге Ливана.
Які тепер прогнози, шановне панство?
Как написал мой знакомый из Израиля "думают, чем и куда еб...ть"
Примерно так и будет, сперва начнут выносить Хезболлу и прочих прокси Ирана. Будут следить за реакцией Ирана, а дальше по ситуации
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:43
Дюрі-бачі написав:
ИМХО насправді нам потрібно згадати древню традицію і "запросити варягів". Зокрема щоб всі судові справи розглядали десь в Англії, Швейцарії і т.д.
В Казахстані є "британські суди"
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:55
flyman
В Казахстані є "британські суди"
Цмудять з казахського бюджету в дві щоки?
Що там з твоїм боргом за роботу в універі ? Доколє?
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Hotab
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:11
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yama
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:14
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Канеш. Ты то во влажных мечтах думал купил полис на год, а обращаться за выплатами будешь всю жизнь.
полис стоил 600 уе покупался 3 года, когда произошло дтп мне отказли в выплате ~800 уе. Я в плюсе или минусе? Мне точно нужно было 3 года содержать СК которая в итоге мне отказала в выплате?
Я не знаю сколько и кого тебе НАДО содержать. Ты прекрасно рассказываешь о «давайте зарплату 300 тыс, и будут очереди в армию», но почему то думаешь что офицеру за 5 лет контракта платили столько, что он до смерти в долгу перед тобой)) Нет. Он жил на 500 дол, попрощался и ушел. Так же как и школьный психолог . Никто никому не должен и никто н кого не держит Никто ничто место не занимает . Открытый рынок труда
как всегда звиздёшь с твоей учётки.
Ты как всегда не понял ничего о аналогии «ск- офицер на контракте». Ну и ладно.
Абсолютно вірно всі рівні перед законом про мобілізацію , ніхто не повинен мати ніяких додаткових бронею і пільг , тобто всі відставні пенсіонер військові і силовики повинні бути такими ж самими рівними перед законом громадянами і так само підлягати мобілізації як і всі звичайні чоловіки тільки там 25 27 то 60
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:21
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
Кацапи не закривають кордони
Это не совсем так, там единый реестр и эл.повестка закрывает выезд. Т.е. уже даже через Тису не выходит.
Не слежу за их новостями, но вижу что они массово ездят на курорты туда сюда. Видимо повестки дают военным в запасе, а не трактористам блин))
никому не раздают. Подтверждаю - ездят на курортьі отставньіе вренньіе
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:22
Water по спеціальності якщо перевезти на людську мову - палач (росіянською) українською кат. Але ми дотримуємось конвенцій і правил ведення війни тому , моя спеціальність там не затребувана.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:27
Hotab написав:detroytred
Тому що при усій наявності наче безконтрольності, все ну дуже під контролем.
Не думаю…
Давайте наприклад: спіймали підара-воєнкома (а хай навіть не спіймали, а виявили і оприлюднили закордонну нерухомість, земельні ділянки, кілька авто). Він там щось лопоче про розписки «взяв в борг 1 млн дол у отого бізнесмена», слідство буксує. Але раз - і кабана знайшли зарізаним. Потім з іншими двома повторилась історія. Який кабан захоче так жити?
Можна звичайно казати що беззаконням порядок не наведеш. Але ми вже всю історію пробуємо по закону. І теж не виходить.
Так оцей воєнком не був покараний держсистемою чому?
Тому що влаштовував.
Якісь робінгуди попруть, виходить, проти того, хто влаштовує систему.
Тобто по суті проти системи.
Система вумна...
Допускає визначену кількість отаких воєнкомів і визначені масштаби їх протизаконня. Межі звичайно рухаються в різні боки.
Але робінгуди - це явна загроза.
Яку треба нищити в зародишу
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:28
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