Га? Ви постійно тут всім брехали, що ніколи нікого не відправляли на війну, але слово не горобець - вилетить не спіймаєш Професійний військовий призовного віку сидить дома на дивані і нахабно відправляє на війну інших ні разу не військових, які щей йому все життя сплачували і до цих пір сплачують своїми податками зарплату, халявну квартиру, підвищену пенсію як нібито він воював і Вам не соромно? Га? І можна я Вас після цих фактів буду називати патологічним брехуном, бо це ж правда і я її тут всім довів, згода?
Не довів. А нове згенерив. Ти зглузду з'їхав? Навіщо я б це тер? Можу повторити. І раніш тобі вже це казав. Цитати найти можна. Дуй в ТЦК. Це саме тобі. Конкретно. Тим паче тобі, як "добровольцю".
От тільки нюанс -- з самого першого разу я пояснив, що оце запитую і відправляю саме тих, хто запитав і відправив мене. У відповідь їм. І не просто запитав, а запитав, як а-ля ти. Ті, хто просто запитував, отримали просто відповіді. Нормальне обговорення питання.
Ну скок можна мімо??? Всоте: не вигадуй нової брехні. Надай відповідь хоча б за попередню.
З.и. і ще нюанс: перевіряти на гроші (щоб навчити не брехати) і не брехати я пропоную на особисту адресу інших. А про себе можеш хоч епопєї співати... Мені пофіг, щоб ще вчити на куо. В бік інших не бреши безпідставно. Зі стелі. Бо схотілося. Відштовхуйся хоч б від інфо від самого співрозмовника. Це буде аргументом. І я пояснюю це вже не вперше. Зрозуміло? Га?
З.з.и. і якщо я хоч в чомусь збрешу і буду за це патологічним, то хто ж тоді ти і Ко? Скільки разів тільки в один день я тебе тицяю в брехню. І ти, і Ко банально зливаєтесь... мовчите, як ні в чому не бувало. Хто ви тоді?
По питанням обговорення, якщо я десь і помилюсь, то які проблеми? Тицьните фактом. Вибачусь, виправлюсь. І про це я вже не раз вказував. От тільки проблеми у вас з аргументацією. Її нуль...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 кві, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Чергова брехня. Детройтед Ви хоч розумієтесь як працює форум? Га? Це ж реальне посилання, це як документ на отриману Вами на халяву квартиру від держави яку Ви, тепер, не бажаєте захищати. Оприлюднюю посилання черговий раз і прошу не брешіть більше, Ви ж себе принижуєте цією брехнею і виставляєте себе на посміховисько перед форумчанами, це те, що Ви потерли :
detroytred написав:Чухай в ТЦК
А відправляти інших на війну коли сам сидиш на дивані ще й будучи професійним військовим призивного віку це нахабно і негідно для любого українця, це ганебно, низько і аморально, чи не так? І зверніть увагу на свій хамський стиль спілкування, я до Вас ввічливо і на Ви, а Ви по хамськи і агресивно тикаєте до людини яка старше Вас, Ви тут писали як "сержанти бики" навчали Вас ввічливості, я їм вдячний, вони все робили правильно, шкода, що це було давно і Ви вже все забули
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 14 кві, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:полис стоил 600 уе покупался 3 года, когда произошло дтп мне отказли в выплате ~800 уе. Я в плюсе или минусе? Мне точно нужно было 3 года содержать СК которая в итоге мне отказала в выплате?
Я не знаю сколько и кого тебе НАДО содержать. Ты прекрасно рассказываешь о «давайте зарплату 300 тыс, и будут очереди в армию», но почему то думаешь что офицеру за 5 лет контракта платили столько, что он до смерти в долгу перед тобой)) Нет. Он жил на 500 дол, попрощался и ушел. Так же как и школьный психолог . Никто никому не должен и никто н кого не держит Никто ничто место не занимает . Открытый рынок труда
как всегда звиздёшь с твоей учётки.
Ты как всегда не понял ничего о аналогии «ск- офицер на контракте». Ну и ладно.
Абсолютно вірно всі рівні перед законом про мобілізацію , ніхто не повинен мати ніяких додаткових бронею і пільг , тобто всі відставні пенсіонер військові і силовики повинні бути такими ж самими рівними перед законом громадянами і так само підлягати мобілізації як і всі звичайні чоловіки тільки там 25 27 то 60
Так вони так само і підлягають...
Але абсолютно так само -- тоді треба взагалі прибирати абсолютно всі здібності і досягнення громадян-людей. Просто без розбору тицяти абсолютно однаково будь-кого і будь-куди.
Вас комбригом. Ні. Головкомом. Ні. пілотом. А бувшого комбрига кулеметником. Він потягне. А Ви?
yama написав:Water по спеціальності якщо перевезти на людську мову - палач (росіянською) українською кат. Але ми дотримуємось конвенцій і правил ведення війни тому , моя спеціальність там не затребувана.
Чергова брехня. Детройтед Ви хоч розумієтесь як працює форум? Га? Це ж реальне посилання, це як документ на отриману Вами на халяву квартиру від держави яку Ви, тепер, не бажаєте захищати. Оприлюднюю посилання черговий раз і прошу не брешіть більше, Ви ж себе принижуєте цією брехнею і виставляєте себе на посміховисько перед форумчанами, це те, що Ви потерли :
detroytred написав:Чухай в ТЦК
А відправляти інших на війну коли сам сидиш на дивані ще й будучи професійним військовим призивного віку це нахабно і негідно для любого українця, це ганебно, низько і аморально, чи не так?
Навіть. От навіть нехай я це витер. Ну припустимо витер, хоч не розумію навіщо це мені. Нехай випадково. Нехай.
Але і що? Да я сам цитат своїх накидаю, що раніш пропонував тобі це не раз. Навіщо мені терти черговий? Невіщо?
Ти ключові слова забуваєш СПЕЦІАЛЬНО не вказуєш, чому я даю пораду саме тобі йти в ТЦК. До того ж нарешті. Тобі, добровольцю, брехуну і відправлятелю мене. Ці ключові слова змінюють зміст. Зрозуміло? Га?
І знов: за себе, про себе пиши. Я пишу поради та інше тобі лише у відповідь на твоє до мене. Це ж очевидно. А ти знов по колу... про мене, до мене. Про себе тобі треба.
Може хто підкаже: це якесь НЛП отак ігнорувати наявне і тупо пхати своє?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 кві, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Кримський міст можуть знищити вже до липня-2024: The Sun вказала, що для цього треба Україна планує знищити Керченський міст у тимчасово окупованому Криму до середини липня. Пекельний обстріл споруди одночасно ракетами Storm Shadow, морськими безпілотниками і F-16 може остаточно знищити єдиний сухопутний міст з Росії до Криму. Про це пише видання The Sun. Для того, щоб здійснити свій план та знищити міст, який є ціллю номер один для ЗСУ, українські чиновники поставили собі ціль орієнтовно 100 днів.
Експерт з військово-морських операцій і радіоелектронної боротьби, Брайан Кларк, прогнозує, що ракети Storm Shadow будуть використовуватися для нанесення удару по конструкції мосту, тоді як ударні морські безпілотники вибухнуть поблизу його основи.
Всього для успішної атаки потрібно щонайменше 20-40 ракет, і після того, як верхні частини мосту будуть пошкоджені ракетами, необхідно буде атакувати його основу.
"Для України міст є ціллю номер один – гротескною демонстрацією 10 років російської окупації. Його знищення стало б важливим кроком до перемоги у війні на Чорному морі, відрізавши основний маршрут російського військового постачання і задушивши військову машину Путіна", — пише видання. https://war.obozrevatel.com/ukr/krimski ... -treba.htm
100% брони у комунальщиков нет. а бронируют в первую очередь офисиный планктон так как там все свои. а тех кто должен ремонтировать никто и не бронирует - и все эти ремонты держатся на чесном слове заберет или нет тцк может магистральных ремонтников и бронируют так как от центральной власти может прилететь но все местные ремонты держатся на честном слове