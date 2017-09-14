Додано: Нед 14 кві, 2024 16:34

Василь-Рівне написав: detroytred написав: будемо перевіряти хто бреше будемо перевіряти хто бреше

Будемо, о чому Ви так швиденько потерли от це :

detroytred написав: Чухай в ТЦК Чухай в ТЦК Га?

Ви постійно тут всім брехали, що ніколи нікого не відправляли на війну, але слово не горобець - вилетить не спіймаєш Професійний військовий призовного віку сидить дома на дивані і нахабно відправляє на війну інших ні разу не військових, які щей йому все життя сплачували і до цих пір сплачують своїми податками зарплату, халявну квартиру, підвищену пенсію як нібито він воював і Вам не соромно? Га? І можна я Вас після цих фактів буду називати патологічним брехуном, бо це ж правда і я її тут всім довів, згода? Будемо, о чому Ви так швиденько потерли от це :Га?Ви постійно тут всім брехали, що ніколи нікого не відправляли на війну, але слово не горобець - вилетить не спіймаєшПрофесійний військовий призовного віку сидить дома на дивані і нахабно відправляє на війну інших ні разу не військових, які щей йому все життя сплачували і до цих пір сплачують своїми податками зарплату, халявну квартиру, підвищену пенсію як нібито він воював і Вам не соромно? Га? І можна я Вас після цих фактів буду називати патологічним брехуном, бо це ж правда і я її тут всім довів, згода?

Не довів. А нове згенерив.Ти зглузду з'їхав?Навіщо я б це тер?Можу повторити. І раніш тобі вже це казав. Цитати найти можна.Дуй в ТЦК. Це саме тобі. Конкретно.Тим паче тобі, як "добровольцю".От тільки нюанс -- з самого першого разу я пояснив, що оце запитую і відправляю саме тих, хто запитав і відправив мене. У відповідь їм.І не просто запитав, а запитав, як а-ля ти.Ті, хто просто запитував, отримали просто відповіді. Нормальне обговорення питання.Ну скок можна мімо???Всоте: не вигадуй нової брехні. Надай відповідь хоча б за попередню.З.и. і ще нюанс: перевіряти на гроші (щоб навчити не брехати) і не брехати я пропоную на особисту адресу інших.А про себе можеш хоч епопєї співати... Мені пофіг, щоб ще вчити на куо.В бік інших не бреши безпідставно. Зі стелі. Бо схотілося. Відштовхуйся хоч б від інфо від самого співрозмовника. Це буде аргументом.І я пояснюю це вже не вперше.Зрозуміло? Га?З.з.и. і якщо я хоч в чомусь збрешу і буду за це патологічним, то хто ж тоді ти і Ко?Скільки разів тільки в один день я тебе тицяю в брехню. І ти, і Ко банально зливаєтесь...мовчите, як ні в чому не бувало.Хто ви тоді?По питанням обговорення, якщо я десь і помилюсь, то які проблеми? Тицьните фактом. Вибачусь, виправлюсь.І про це я вже не раз вказував.От тільки проблеми у вас з аргументацією. Її нуль...