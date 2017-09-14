Нарешті Ви самі підтвердили що Ви брехун, дякую.
Тут також дякую, що визнали це, лишається Вам таки дорости до мого рівня і також піти добровольцем, це буде абсолютно нормальний вчинок професійного військового призовного віку, чи не так?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 17:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нарешті Ви самі підтвердили що Ви брехун, дякую.
Тут також дякую, що визнали це, лишається Вам таки дорости до мого рівня і також піти добровольцем, це буде абсолютно нормальний вчинок професійного військового призовного віку, чи не так?
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:20
Василь
Коротше, бо дійсно затролив вже.
Чітко сформулюй, що я збрехав.
Наведи цитату підтвердження.
Якщо це так, то вибачусь без проблем.
Сухо і чітко: претензія, підтвердження.
А не своя інтерпретація начебто я брехав, що нікого нікуди ніколи не відправляв.
Да відправляв тебе і ще пару.
Бо в Прохожого тільки запитував чого він не на фронті (мовчить, як партизан. Хоча сам інших питає). В Песікота наче також тільки запитував. Він хоч якось пояснив.
Коротше -- факти давай.
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:23
vpchelko
ТЦК выложили свой видеоролик писающей женщины в помещении ТЦК. В ТЦК есть камеры видеонаблюдения, учитывайте это когда заходите на провокацию.
И блин, ковид+идиоты и война+идиоты... Это жестоко...
Этот юрист должен попасть под контроль правоохранителей, потому как он не юрист, а провокатор.
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:25
Ти дурень?
*Нехай* в даному випадку -- означає, що припустимо.
Ти знов мімо.
Згенерив нове.
Мені дорости до рівня твоєї брехні?
Навіщо?
До твого клоунізму піти добровольцем і за 2+ роки не дійти!!! - я апріорі не хочу дорости. Навіть намагатись не збираюсь.
Зрозумій це.
Хоча ти навіть сам себе не розумієш, яку дурню пропонуєш.
З.и. Василь, я з твоїм потоком пропустив -- а який зв'язок між (припустимо) витер і збрехав? Який зв'язок?
Я сам знаю і підтверджую, що не раз пропонував тобі -- дуй в ТЦК. Навіть радив попросити фронтовиків допомогти тобі реалізувати твоє добровільство.
А де брехня-то з мого боку?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 кві, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все це не важливо. Головне що сьогодні всковирнули борг мухи перед державою і збройними силами.
Не в дві щоки, лише в одну, пригубив і трішки ковтав з бюджетної сіськи в університеті, брав хабарі зі студентів. . Вже не чистокровний арієць. Але борг віддавати не бажає!!!
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:40
В сенсі неважливо?
Тепер Флай підійде до ТЦК і з чистою совістю буде 2+ роки йти, йти і не дійде. До війська.
Хотів, а не зміг. Не дійшов.
Трохи менший герой, ніж Василь.
Який посидів в кабінеті і відмову отримав.
Ну Флай трохи менше героєм буде.
Але нюанс -- Флай себе героєм тощо не позиціонує. Взагалі.
Як ви там запевняєте: головне результат, а не за вушком почухати...
Результату нема ні у Василя, ні у Флая, ні у мене. Ні у кого ще тут?
Хоча згоден. Дискусія у вас з ним саме за борг. А тут поле широке для обговорення)) І в кожного своя правда.
Яка упреться: що понад усе?
Хоча з *бюджетною сіською* вийти на самого себе - це Флай щось намудрував))
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:55
Давайте ролик тыловых крыс о мочеиспускании в холле филиала местного СИЗО с ВЛК во главе, рядом с Уставом в гербовой рамочке и тумбочкой со звёздочкой и конечно решёткой, отделяющей крыс от посетителей, и главное, чтоб не усомниться в хулиганах ж-пола, крупный план писающего полового женского органа снятого в 4К с запахом сэчи, а то ж можно предположить, что там пот накапал густо через юбку и колготы, деньки то крайне жаркие были
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