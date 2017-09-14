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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7673767476757676
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:42

  Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:43

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.

Ваще нормуль. И текст: вытащите меня отсюда.
Вангую, тцкашный бобик и на марс прилетит за ухылянтом))
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:46

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.

Ваще нормуль. И текст: вытащите меня отсюда.
Вангую, тцкашный бобик и на марс прилетит за ухылянтом))

и не позвонят. звонки на русских операторов заблокированы
vitaliiangel
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  #<1 ... 7673767476757676
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