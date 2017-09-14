«Сподівається уникнути ескалації». Байден просить Ізраїль не відповідати на масований іранський обстріл — NYT Президент США Джо Байден і його команда закликають Ізраїль не відповідати на масований іранський удар, оскільки знищення майже всіх із близько 300 іранських дронів і ракет є великою стратегічною перемогою, повідомили офіційні особи США, пише New York Times у неділю, 14 квітня.
Зазначається, що Байден сподівається уникнути ескалації конфлікту на Близькому Сході після іранської атаки на Ізраїль.
«Ізраїль вийшов уперед у конфронтації з Іраном і довів ворогам свою здатність захистити себе разом зі своїми американськими союзниками, а отже — йому не обов’язково відкривати вогонь у відповідь», — заявили газеті офіційні особи. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/viy ... 09935.html
the Washington Post: Беспилотники заполонили небо Украины, парализуя поле боя.
▪️Беспилотников, которые патрулируют небо над линией фронта на Украине, настолько много, что у украинских и российских войск практически нет возможности передвигаться по полю боя. Солдаты бросаются из одного окопа в другой, надеясь, что пилоты, управляющие вражескими беспилотниками над головой, недостаточно опытны, чтобы обнаружить их внутри. Так как операторы беспилотников могут преследовать до смерти одного пехотинца, ныряя за ним в укрытия и траншеи.
▪️По словам Александра Настенко, командира подразделения беспилотников Code 9.2 в 92-й бригаде украинских войск, рост числа малых беспилотников на Украине превратил территорию по обе стороны от «нулевой линии» - обычно называемую «серой зоной» - в «зону смерти». По его словам, те, кто осмелится передвигаться днем или ночью под пристальным взглядом вражеских беспилотников, «погибают сразу». В самом лучшем сценарии этот момент когда то наступит.
То, что мы наблюдаем сейчас, — это блицкриг беспилотной войны», - считает начальник штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте. BRINC из Сиэтла отправляет оборудование на Украину. Коте считает, что беспилотники на Украине меняют ситуацию так же, как танки в Первой мировой войне. «Это довольно патовая ситуация, - подчеркивает он, - потому что, если вы находитесь на открытой местности, за вами будут охотиться».
В радиусе 10 километров может находиться 100 разведывательных и ударных беспилотников, летающих туда-сюда. «Самое сложное - понять, украинские это беспилотники или российские», - подчеркивает командир. «Когда вы видите в небе 10 беспилотников, невозможно понять, это наш беспилотник, вернувшийся после разведки или это их беспилотник, который прилетел на разведку или атакует нас».
я вижу тут небольшой позитив. беспилотник не ракета патриота, он дешёвый, значит их можно выпустить сотни тысяч. И заблокировать продвижение врага по серой зоне. Даже если их будет по миллиону с каждой стороны, по 1 на метр, это не даст ни одной из сторон преимуществ. Дело за малым - наделать миллион дронов. Только от ракет беспилотники не спасают.
имхо если бы не дефицит снарядов с нашей стороны, война бы уже перешла в фазу невозможности продолжения сухопутных операций. Остался бы только воздушный бой где нам особо противостоять нечем.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 20:28, всього редагувалось 4 разів.
Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Смари как прикольно выходит..
- Не ловите нас в бусики, действуйте по закону, мы не собаки какие-то!! - ок, вот вам закон, заполните эту форму , чтоб мы не ловили и действовали по закону - ок, я все сделал! Я в Мариуполе (на блокпосту под Ирпенем) - покажите свой «е-ухылянт» - вот - так вы наибунькали , написано вы в Мариуполе! (тянут за ногу в бусик) - плять! Это беззаконие! Действуйте по закону!
Занавес!
Бетон сморит видосик на тг канале «Ухылянт» и кричит «закон не сработал, все равно бусики!» Летусрок кричит «а я предупреждал!» Хантер: «говорил вам сдавайтесь! Мне надо чтоб вы скорее сдались и я мог спокойно ездить через границу !»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
the Washington Post: Беспилотники заполонили небо Украины, парализуя поле боя. ▪️Беспилотников, которые патрулируют небо над линией фронта на Украине, настолько много, что у украинских и российских войск практически нет возможности передвигаться по полю боя.
я вижу тут небольшой позитив. беспилотник не ракета патриота, он дешёвый, значит их можно выпустить сотни тысяч. И заблокировать продвижение врага по серой зоне. Даже если их будет по миллиону с каждой стороны, по 1 на метр, это не даст ни одной из сторон преимуществ. имхо если бы не дефицит снарядов с нашей стороны, война бы уже перешла в фазу невозможности продолжения сухопутных операций. Остался бы только воздушный бой где нам особо противостоять нечем.
Теж бачу позитив для кацапів. Чому ви за них переймаєтесь?
ребята в бусике сами предложат откупиться. Они ж понимают моё присутствие на фронте ничего не изменит, а 200долл лишними не будут. 10 раз по 200уе в день это гораздо больше 500уе в мес, которые платит им государство. Сомневаюсь, что человек с 2мя извилинами откажется от дохода 1-2куе в день, ради каких-то принципов. Другой возможности столько заработать может и не быть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 21:00, всього редагувалось 6 разів.