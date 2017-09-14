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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7675767676777678>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:53

  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

Закон я за две секунды напишу, кто выполнит.

П. 1 закона - убить путина
П. 2 вывести войска кацапов , закончить войну…



Хм.. почему он не работает?


Они ж понимают моё присутствие на фронте ничего не изменит а 200-300долл лишними не будут.


Ты это будешь всякий раз выезжая в Киев делать?
Ты понимаешь, что предполагается, что у каждого появятся не только форма «е-ухылянт», а военно-учеиоые документы (у кого нет). С чем ты будешь ездить? С формой, где ты в Мариуполе ? И больше ничего?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:54

  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:57

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.

Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:58

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.

Понятно.
Таких законов не принимают.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:01

Hotab
Даже раньше и 20 стажа было а не 25. С училищем для офицера или бурсой с армией для ряядового вообще 15-16 лет нужно было.А если ВДВ с прыжками то 10-12.У лётчиков по налёту тоже списывли на пенсию лет в 33
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:02

  Бетон написав:Понятно.
Таких законов не принимают.
проанализируйте все достижения с 1991 года и станет понятно что почём.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб, давайте текст закона выйдет, подпишет его четырежды не ухылянт, детишки первых осиб покажут прыклад, туда сюда и мы подтянемся.
Не горячись
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:04

  Hotab написав:Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
что за бред ты генерируешь. А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают. Пару лет практики в поликлинике, потом свой кабинет и ведро денег в день.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:06

  konstantin kirovograd написав:Hotab
Даже раньше и 20 стажа было а не 25. С училищем для офицера или бурсой с армией для ряядового вообще 15-16 лет нужно было.А если ВДВ с прыжками то 10-12.У лётчиков по налёту тоже списывли на пенсию лет в 33

Да, в те годы когда Виталя стоял на перекрестке жизненных дорого действительно достаточно было 20 даже НЕ календарей. Со всеми льготными (год за полтора на Айпетри или в Карпатах, за прыжки или полеты). Но и это его не заманило!


А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают.


Так я им и не завидую, как ты военпенсам в 45 :D
А ты в который раз о них, наверное и им тоже завидуешь ))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 21:09, всього редагувалось 3 разів.
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  #<1 ... 7675767676777678>
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