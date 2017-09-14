RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 76757676767776787679>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:53

  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

Закон я за две секунды напишу, кто выполнит.

П. 1 закона - убить путина
П. 2 вывести войска кацапов , закончить войну…



Хм.. почему он не работает?


Они ж понимают моё присутствие на фронте ничего не изменит а 200-300долл лишними не будут.


Ты это будешь всякий раз выезжая в Киев делать?
Ты понимаешь, что предполагается, что у каждого появятся не только форма «е-ухылянт», а военно-учеиоые документы (у кого нет). С чем ты будешь ездить? С формой, где ты в Мариуполе ? И больше ничего?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 11850
З нами з: 15.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:54

  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:57

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.

Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
Hotab
 
Повідомлень: 11850
З нами з: 15.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 20:58

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.

Понятно.
Таких законов не принимают.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:01

Hotab
Даже раньше и 20 стажа было а не 25. С училищем для офицера или бурсой с армией для ряядового вообще 15-16 лет нужно было.А если ВДВ с прыжками то 10-12.У лётчиков по налёту тоже списывли на пенсию лет в 33
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 20.01.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:02

  Бетон написав:Понятно.
Таких законов не принимают.
проанализируйте все достижения с 1991 года и станет понятно что почём.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб, давайте текст закона выйдет, подпишет его четырежды не ухылянт, детишки первых осиб покажут прыклад, туда сюда и мы подтянемся.
Не горячись
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:04

  Hotab написав:Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
что за бред ты генерируешь. А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают. Пару лет практики в поликлинике, потом свой кабинет и ведро денег в день.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2394 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:06

  konstantin kirovograd написав:Hotab
Даже раньше и 20 стажа было а не 25. С училищем для офицера или бурсой с армией для ряядового вообще 15-16 лет нужно было.А если ВДВ с прыжками то 10-12.У лётчиков по налёту тоже списывли на пенсию лет в 33

Да, в те годы когда Виталя стоял на перекрестке жизненных дорого действительно достаточно было 20 даже НЕ календарей. Со всеми льготными (год за полтора на Айпетри или в Карпатах, за прыжки или полеты). Но и это его не заманило!


А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают.


Так я им и не завидую, как ты военпенсам в 45 :D
А ты в который раз о них, наверное и им тоже завидуешь ))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 21:09, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11850
З нами з: 15.02.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как там аэропорт Борисполь? Скоро откроется?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 76757676767776787679>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182821
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.