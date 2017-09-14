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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:09
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:10
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Но и это его не заманило!
впечатление что ты слетел с катушек. Ветка не о том, почему Виталя не пошёл в военные пенсы. Накуя ты оффтопишь?
Витос, ты действительно тупишь, или где?
Ты в который раз начинаешь свою шарманку, как хорошо военпенсам, никуя не делаешь и пенсия в 45.
Потому к тебе и вопрос, почему ты даже голодая не зашел в военкомат?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:18
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:19
Зря вони дук роздражнюють. Не всі схотять по армії розпорошитись.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:22
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Потому к тебе и вопрос, почему ты даже голодая не зашел в военкомат?
у тебя провалы в памяти, о той же причине почему не зашёл ни в одну из школ. Не люблю системы "я начальник - ты дурак" и любые принуждения.
У меня с памятью все прекрасно. Потому мне не отказывали не токмо на такую примитивную работу, как школьным психолог, но даже в истребительную авиацию.
В школу не взяли, в армию - не хотел. Так какого мохнатого ты кому-то завидуешь? Кто тебя в военкомат не пускал? Кто перед тобой закрывал двери? Если там хорошо, почему ты не там?
Может ты сына отправил в мирную армию нашару в 45 получить пенсию? Или дочь? Кто у тебя?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:24
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 14 кві, 2024 22:07, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:25
ТЦК вміє працювати з населенням.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:31
vitaliiangel
я кому то завидую?
Да. Как минимум военпенсам и уже проявилось стоматологам. Много и несправедливо они с тебя берут, да?
наверно тебе бомжу?
Мне пока неявно, но тоже пищишь там что-то о зарплате..
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:38
Бетон написав:
А чего все так всполошились. Открываем статью:
Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др.
Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.
Кипишь на пустом месте.
Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.
Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
Опыт общения с государством показывает, что палец в рот лучше не класть, во избежание. Ибо одно дело, когда только по косвенным признакам можно установить, где, кто и что, а другое - собственноручно отдать подтвержденные и достоверные данные. Лет 15 назад у меня умер тесть, а у него была зарегистрирована пара единиц оружия. И местный разрешитель как-то меня сумел разыскать, а я сдуру ляпнул, что да, у меня игрушки, хочу оставить себе. Мне мозг выедали чайной ложечкой полгода. Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал". С тех пор в общении с государством стараюсь придерживаться этого принципа.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 21:40
Ukrainian написав:
Президент США Джо Байден і його команда закликають Ізраїль не відповідати на масований іранський удар,
Тому що послідовний...
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