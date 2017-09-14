Додано: Нед 14 кві, 2024 21:38

Бетон написав: А чего все так всполошились. Открываем статью:

Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др.

Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.



Кипишь на пустом месте.



Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.



Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё А чего все так всполошились. Открываем статью:Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др.Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.Кипишь на пустом месте.Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё

Опыт общения с государством показывает, что палец в рот лучше не класть, во избежание. Ибо одно дело, когда только по косвенным признакам можно установить, где, кто и что, а другое - собственноручно отдать подтвержденные и достоверные данные. Лет 15 назад у меня умер тесть, а у него была зарегистрирована пара единиц оружия. И местный разрешитель как-то меня сумел разыскать, а я сдуру ляпнул, что да, у меня игрушки, хочу оставить себе. Мне мозг выедали чайной ложечкой полгода. Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал". С тех пор в общении с государством стараюсь придерживаться этого принципа.