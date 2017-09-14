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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7676767776787679>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:09

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:10

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Но и это его не заманило!
впечатление что ты слетел с катушек. Ветка не о том, почему Виталя не пошёл в военные пенсы. Накуя ты оффтопишь?

Витос, ты действительно тупишь, или где?
Ты в который раз начинаешь свою шарманку, как хорошо военпенсам, никуя не делаешь и пенсия в 45.
Потому к тебе и вопрос, почему ты даже голодая не зашел в военкомат?
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:18

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 22:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:19

  detroytred написав:Жєсть...

*Часів Яр: після втрати позицій в 67 бригаді почалися перевірки та переведення – УП*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/
І нагадує підпорядкування добробатів до ЗСУ в часи АТО.

Зря вони дук роздражнюють. Не всі схотять по армії розпорошитись.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:22

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Потому к тебе и вопрос, почему ты даже голодая не зашел в военкомат?
у тебя провалы в памяти, о той же причине почему не зашёл ни в одну из школ. Не люблю системы "я начальник - ты дурак" и любые принуждения.

У меня с памятью все прекрасно. Потому мне не отказывали не токмо на такую примитивную работу, как школьным психолог, но даже в истребительную авиацию.
В школу не взяли, в армию - не хотел. Так какого мохнатого ты кому-то завидуешь? Кто тебя в военкомат не пускал? Кто перед тобой закрывал двери? Если там хорошо, почему ты не там?
Может ты сына отправил в мирную армию нашару в 45 получить пенсию? Или дочь? Кто у тебя?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:24

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 кві, 2024 22:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:25


ТЦК вміє працювати з населенням.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:31

vitaliiangel

я кому то завидую?


Да. Как минимум военпенсам и уже проявилось стоматологам. Много и несправедливо они с тебя берут, да?

наверно тебе бомжу?


Мне пока неявно, но тоже пищишь там что-то о зарплате..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:38

  Бетон написав:А чего все так всполошились. Открываем статью:
Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др.
Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.

Кипишь на пустом месте.

Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.

Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё

Опыт общения с государством показывает, что палец в рот лучше не класть, во избежание. Ибо одно дело, когда только по косвенным признакам можно установить, где, кто и что, а другое - собственноручно отдать подтвержденные и достоверные данные. Лет 15 назад у меня умер тесть, а у него была зарегистрирована пара единиц оружия. И местный разрешитель как-то меня сумел разыскать, а я сдуру ляпнул, что да, у меня игрушки, хочу оставить себе. Мне мозг выедали чайной ложечкой полгода. Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал". С тех пор в общении с государством стараюсь придерживаться этого принципа.
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  Ukrainian написав:Президент США Джо Байден і його команда закликають Ізраїль не відповідати на масований іранський удар,
Тому що послідовний...
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