Hotab написав:- ок, я все сделал! Я в Мариуполе (на блокпосту под Ирпенем) - покажите свой «е-ухылянт» - вот - так вы наибунькали , написано вы в Мариуполе! (тянут за ногу в бусик)
Так это. Когда заполнял, был в Мариуполе, сейчас нет. Через неделю, может, опять в Мариуполе буду. Не спрашивайте как, не ваше дело. А вообще как-то охренеть как неправильно, что с оккупированных территорий в наихудшем положении оказались те, кто поступил, на первый взгляд, правильнее всего. То есть не остался прислуживать оккупантам, и не выехал через вражеское государство за границу, а пробрался к своим. Теперь ни жилья, ни помощи, ни возможности выехать, и под угрозой отправиться в окоп. Насколько я могу видеть, у тех, кто остался, проблем гораздо меньше, особенно если жильё сохранилось.
M-Audio написав:Опыт общения с государством показывает, что палец в рот лучше не класть, во избежание. Ибо одно дело, когда только по косвенным признакам можно установить, где, кто и что, а другое - собственноручно отдать подтвержденные и достоверные данные. Лет 15 назад у меня умер тесть, а у него была зарегистрирована пара единиц оружия. И местный разрешитель как-то меня сумел разыскать, а я сдуру ляпнул, что да, у меня игрушки, хочу оставить себе. Мне мозг выедали чайной ложечкой полгода. Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал". С тех пор в общении с государством стараюсь придерживаться этого принципа.
Вы не задали разрешителю вопрос, общаясь с ним полгода - были ли поставлены эти единицы в розыск после смерти владельца ? https://wanted.mvs.gov.ua
Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Смари как прикольно выходит..
- Не ловите нас в бусики, действуйте по закону, мы не собаки какие-то!! - ок, вот вам закон, заполните эту форму , чтоб мы не ловили и действовали по закону - ок, я все сделал! Я в Мариуполе (на блокпосту под Ирпенем) - покажите свой «е-ухылянт» - вот - так вы наибунькали , написано вы в Мариуполе! (тянут за ногу в бусик) - плять! Это беззаконие! Действуйте по закону!
Занавес!
Бетон сморит видосик на тг канале «Ухылянт» и кричит «закон не сработал, все равно бусики!» Летусрок кричит «а я предупреждал!» Хантер: «говорил вам сдавайтесь! Мне надо чтоб вы скорее сдались и я мог спокойно ездить через границу !»
Так у тому й прикол! Що держава, держпосадовці повинні діяти виключно по закону, тільки так, як визначено, і ніяк інакше. Нехай отой громадянин робить будь-що, але держпосадовці тільки по закону.
Чому не пропишуть в законах, що ТЦК можуть бусіками тощо проти порушників - ? Але варіант: раз громадянин порушив, то і проти нього можна порушити закон --- ні, так не повинно працювати в правовій державі. Порушив закон, то проти нього тільки по закону відповідно даного порушення.
Про бусіки тощо у законі поки нема. Тому тут Віталліан правий на 100%.
Насколько я могу видеть, у тех, кто остался, проблем гораздо меньше, особенно если жильё сохранилось.
Их окоп не ждет? Тот, другой..
Не могу точно сказать, у меня сильно обрывочная информация. В перспективе, наверное, да, но пока я подтвержденных случаев принудительной отправки не встречал.
Ужгородец Летусрок должен освободить им их жилье на той стороне??
Не уверен, что могу раздавать задания ужгородцам (как и другим, в принципе). Думаю, что людей, лишившихся всего, не в последнюю очередь по вине государства, стоило бы отпустить решать образовавшиеся проблемы доступным для них способом и в доступном для них месте, если уж помочь объективно не в состоянии. Я не жалуюсь, просто сообщаю, чтобы вы понимали, о чем речь. Многим мариупольцам просто физически мерзко и противно читать про всякие "е-осели".
Я хорошо понимаю. Хорошо бы, чтобы и вы понимали, что такое «государство». Государство - это так же и жители Мариуполя, которые в мае 14-го бросались под БМП ЗСУ. Это население Мариуполя, которое всю жизнь оолосовало за регионы, коммунистов и Шария. Это полиция Мариуполя, которая сейчас служит известно кому в городе Государство - это еще и ЗСУ. В котором очевидно должны быть и жители Мариуполя , если они хотят вернуть свое жилье. А так-то обижаться на государство никто не запрещает. Главное не обижаться потом на новое государство.
Про бусіки тощо у законі поки нема.
Значить і бусиків нема. То «хтось». Нема закону - дайте нам закон. Ось закон - а я вас все одно буду найопувать. І дивуються потім