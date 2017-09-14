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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7677767876797680>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:52

  Hotab написав:- ок, я все сделал! Я в Мариуполе
(на блокпосту под Ирпенем)
- покажите свой «е-ухылянт»
- вот
- так вы наибунькали , написано вы в Мариуполе!
(тянут за ногу в бусик)
Так это. Когда заполнял, был в Мариуполе, сейчас нет. Через неделю, может, опять в Мариуполе буду. Не спрашивайте как, не ваше дело.
А вообще как-то охренеть как неправильно, что с оккупированных территорий в наихудшем положении оказались те, кто поступил, на первый взгляд, правильнее всего. То есть не остался прислуживать оккупантам, и не выехал через вражеское государство за границу, а пробрался к своим. Теперь ни жилья, ни помощи, ни возможности выехать, и под угрозой отправиться в окоп. Насколько я могу видеть, у тех, кто остался, проблем гораздо меньше, особенно если жильё сохранилось.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:58

M-Audio

был в Мариуполе, сейчас нет. Через неделю, может, опять в Мариуполе буду.


Но пока что в бусик… (и не спрашивайте как и почему)


Насколько я могу видеть, у тех, кто остался, проблем гораздо меньше, особенно если жильё сохранилось.


Их окоп не ждет? Тот, другой..


Теперь ни жилья,

и под угрозой отправиться в окоп


Ужгородец Летусрок должен освободить им их жилье на той стороне??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 22:01, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:59

  M-Audio написав:Опыт общения с государством показывает, что палец в рот лучше не класть, во избежание. Ибо одно дело, когда только по косвенным признакам можно установить, где, кто и что, а другое - собственноручно отдать подтвержденные и достоверные данные. Лет 15 назад у меня умер тесть, а у него была зарегистрирована пара единиц оружия. И местный разрешитель как-то меня сумел разыскать, а я сдуру ляпнул, что да, у меня игрушки, хочу оставить себе. Мне мозг выедали чайной ложечкой полгода. Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал". С тех пор в общении с государством стараюсь придерживаться этого принципа.

Вы не задали разрешителю вопрос, общаясь с ним полгода - были ли поставлены эти единицы в розыск после смерти владельца ?
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tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2022 #мивжеперемогли
2023 #мивженепрограли
2024 #нувыжезнаетевкакомгосударствеживете
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:15

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.

Смари как прикольно выходит..

- Не ловите нас в бусики, действуйте по закону, мы не собаки какие-то!!
- ок, вот вам закон, заполните эту форму , чтоб мы не ловили и действовали по закону
- ок, я все сделал! Я в Мариуполе
(на блокпосту под Ирпенем)
- покажите свой «е-ухылянт»
- вот
- так вы наибунькали , написано вы в Мариуполе!
(тянут за ногу в бусик)
- плять! Это беззаконие! Действуйте по закону!

Занавес!


Бетон сморит видосик на тг канале «Ухылянт» и кричит «закон не сработал, все равно бусики!» :mrgreen:
Летусрок кричит «а я предупреждал!»
Хантер: «говорил вам сдавайтесь! Мне надо чтоб вы скорее сдались и я мог спокойно ездить через границу !»

Так у тому й прикол!
Що держава, держпосадовці повинні діяти виключно по закону, тільки так, як визначено, і ніяк інакше.
Нехай отой громадянин робить будь-що, але держпосадовці тільки по закону.

Чому не пропишуть в законах, що ТЦК можуть бусіками тощо проти порушників - ?
Але варіант: раз громадянин порушив, то і проти нього можна порушити закон --- ні, так не повинно працювати в правовій державі.
Порушив закон, то проти нього тільки по закону відповідно даного порушення.

Про бусіки тощо у законі поки нема.
Тому тут Віталліан правий на 100%.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:19

  Hotab написав:

Насколько я могу видеть, у тех, кто остался, проблем гораздо меньше, особенно если жильё сохранилось.

Их окоп не ждет? Тот, другой..


Не могу точно сказать, у меня сильно обрывочная информация. В перспективе, наверное, да, но пока я подтвержденных случаев принудительной отправки не встречал.

Ужгородец Летусрок должен освободить им их жилье на той стороне??

Не уверен, что могу раздавать задания ужгородцам (как и другим, в принципе). Думаю, что людей, лишившихся всего, не в последнюю очередь по вине государства, стоило бы отпустить решать образовавшиеся проблемы доступным для них способом и в доступном для них месте, если уж помочь объективно не в состоянии.
Я не жалуюсь, просто сообщаю, чтобы вы понимали, о чем речь. Многим мариупольцам просто физически мерзко и противно читать про всякие "е-осели".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:26

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Жєсть...

*Часів Яр: після втрати позицій в 67 бригаді почалися перевірки та переведення – УП*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/
І нагадує підпорядкування добробатів до ЗСУ в часи АТО.

Зря вони дук роздражнюють. Не всі схотять по армії розпорошитись.

Тут питання чому зараз вирішили?
Стільки років спокійно існували, а тут їх вирішили перебудувати.

Те, що втратили позиції, то привід. Бо хто їх не втрачав.
Новий ГК? Теж наврядчи причина.
Оті *відсвічуання в теплику* (сорти) - теж не тільки в них.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:26

  tumos написав:Вы не задали разрешителю вопрос, общаясь с ним полгода - были ли поставлены эти единицы в розыск после смерти владельца ?
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А смысл какой мне это было делать? И ему какой смысл был ставить в розыск, если я согласился оформлять?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:27

дел
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 22:30

M-Audio

Я не жалуюсь, просто сообщаю, чтобы вы понимали


Я хорошо понимаю. Хорошо бы, чтобы и вы понимали, что такое «государство».
Государство - это так же и жители Мариуполя, которые в мае 14-го бросались под БМП ЗСУ.
Это население Мариуполя, которое всю жизнь оолосовало за регионы, коммунистов и Шария.
Это полиция Мариуполя, которая сейчас служит известно кому в городе
Государство - это еще и ЗСУ. В котором очевидно должны быть и жители Мариуполя , если они хотят вернуть свое жилье.
А так-то обижаться на государство никто не запрещает. Главное не обижаться потом на новое государство.


Про бусіки тощо у законі поки нема.


Значить і бусиків нема. То «хтось».
Нема закону - дайте нам закон.
Ось закон - а я вас все одно буду найопувать.
І дивуються потім
Hotab
 
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  #<1 ... 7677767876797680>
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