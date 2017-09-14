vitaliiangel написав: uote="5712598:Бетон"]Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё[/quot
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.
Смари как прикольно выходит..
- Не ловите нас в бусики, действуйте по закону, мы не собаки какие-то!! - ок, вот вам закон, заполните эту форму , чтоб мы не ловили и действовали по закону - ок, я все сделал! Я в Мариуполе (на блокпосту под Ирпенем) - покажите свой «е-ухылянт» - вот - так вы наибунькали , написано вы в Мариуполе! (тянут за ногу в бусик) - плять! Это беззаконие! Действуйте по закону!
Занавес!
Бетон сморит видосик на тг канале «Ухылянт» и кричит «закон не сработал, все равно бусики!» Летусрок кричит «а я предупреждал!» Хантер: «говорил вам сдавайтесь! Мне надо чтоб вы скорее сдались и я мог спокойно ездить через границу !»
Так у тому й прикол! Що держава, держпосадовці повинні діяти виключно по закону, тільки так, як визначено, і ніяк інакше. Нехай отой громадянин робить будь-що, але держпосадовці тільки по закону.
Чому не пропишуть в законах, що ТЦК можуть бусіками тощо проти порушників - ? Але варіант: раз громадянин порушив, то і проти нього можна порушити закон --- ні, так не повинно працювати в правовій державі. Порушив закон, то проти нього тільки по закону відповідно даного порушення.
Про бусіки тощо у законі поки нема. Тому тут Віталліан правий на 100%.
Ееееее...
Закон не може писати про “бусіки”. Закон має звучати поважно. 😎 Тому в ньому десь є текст “посадові особи можуть здійснювати свої повноваження не лише в пішому чи кінному порядку, а й з використанням хитромудрих механічних та електричних транспортних засобів...”
Якби “бісіки” справді були незаконні -- юристи давно би за це вчепились, затято судились би з державою, додибали б навіть до єспл...
Не може бути у воюючій державі законів, які б давали необмежені права диверсантам, ухилянтам, і не давали взагалі прав тцк, поліції. А в громадян є захист від тцк і поліції -- паперові й ел.документи (мають збігатись).
Виття осіб, у яких все дуже погано з документами -- воно зрозуміле. Але не має значення. Взагалі...
tumos написав:Вы не задали разрешителю вопрос, общаясь с ним полгода - были ли поставлены эти единицы в розыск после смерти владельца ? https://wanted.mvs.gov.ua
А смысл какой мне это было делать? И ему какой смысл был ставить в розыск, если я согласился оформлять?
Смысл был в следующем. Вы пришли к выводу, что лучше было действовать следующим образом: <<Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал">>. Тогда возникла бы большая вероятность, что к вам пришли бы сотрудники уг.розыска. Не берусь судить попадали бы вы под действие статьи о незаконном хранении оружия, причем находящегося в розыске. Возможно - да. Оружие то поставили бы на учет в розыск в конечном итоге. ИМХО.
Востаннє редагувалось tumos в Нед 14 кві, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:M-Audio Государство - это так же и жители Мариуполя, которые в мае 14-го бросались под БМП ЗСУ. Это население Мариуполя, которое всю жизнь оолосовало за регионы, коммунистов и Шария.
Не рискнул бы утверждать, что государство - это именно это. Но я понимаю, о чём вы. Мне жить среди этой ваты тоже удовольствие гораздо ниже среднего доставляло. Но тут такая штука -- те, кто бросался под БМП ЗСУ и голосовал за регионы -- они-то как раз там сейчас и остались (если выжили, конечно). А в Украину пробирались те, кому жизнь в оккупации казалась страшней, чем остаться без всего. А ведь эти люди могут и усомниться в том, что они поступили правильно.
the Washington Post: Беспилотники заполонили небо Украины, парализуя поле боя. https://www.washingtonpost.com/world/20 ... war-skies/ ▪️Беспилотников, которые патрулируют небо над линией фронта на Украине, настолько много, что у украинских и российских войск практически нет возможности передвигаться по полю боя. Солдаты бросаются из одного окопа в другой, надеясь, что пилоты, управляющие вражескими беспилотниками над головой, недостаточно опытны, чтобы обнаружить их внутри. Так как операторы беспилотников могут преследовать до смерти одного пехотинца, ныряя за ним в укрытия и траншеи.
▪️По словам Александра Настенко, командира подразделения беспилотников Code 9.2 в 92-й бригаде украинских войск, рост числа малых беспилотников на Украине превратил территорию по обе стороны от «нулевой линии» - обычно называемую «серой зоной» - в «зону смерти». По его словам, те, кто осмелится передвигаться днем или ночью под пристальным взглядом вражеских беспилотников, «погибают сразу». В самом лучшем сценарии этот момент когда то наступит.
То, что мы наблюдаем сейчас, — это блицкриг беспилотной войны», - считает начальник штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте. BRINC из Сиэтла отправляет оборудование на Украину. Коте считает, что беспилотники на Украине меняют ситуацию так же, как танки в Первой мировой войне. «Это довольно патовая ситуация, - подчеркивает он, - потому что, если вы находитесь на открытой местности, за вами будут охотиться».
В радиусе 10 километров может находиться 100 разведывательных и ударных беспилотников, летающих туда-сюда. «Самое сложное - понять, украинские это беспилотники или российские», - подчеркивает командир. «Когда вы видите в небе 10 беспилотников, невозможно понять, это наш беспилотник, вернувшийся после разведки или это их беспилотник, который прилетел на разведку или атакует нас».
я вижу тут небольшой позитив. беспилотник не ракета патриота, он дешёвый, значит их можно выпустить сотни тысяч. И заблокировать продвижение врага по серой зоне. Даже если их будет по миллиону с каждой стороны, по 1 на метр, это не даст ни одной из сторон преимуществ. Дело за малым - наделать миллион дронов. Только от ракет беспилотники не спасают.
имхо если бы не дефицит снарядов с нашей стороны, война бы уже перешла в фазу невозможности продолжения сухопутных операций. Остался бы только воздушный бой где нам особо противостоять нечем.
Маячня... Не можуть вони так літати. Запустить хтось засоби РЕБ і всі ті безпілотники на кілометри навколо -- пропали. Полетять кудись за вітром, розрядяться, впадуть і з кінцями. Це і мавіки за 100-200тис і дешевші...
А в Украину пробирались те, кому жизнь в оккупации казалась страшней, чем остаться без всего. А ведь эти люди могут и усомниться в том, что они поступили правильно.
Я ж не скажу нового, якщо нагадаю, що в Україні війна і щодня гинуть сотні українців? Тобто розрахувати , що пересічний українець , чи вся держава вцілому, буде вдячно цілувати маріупольця, який переїхав на підконтрольну, в розову попу , лише за те, що «а міг же не приїхати» - це трохи наївно. У наївно думати, що тепер йому санаторій на західній, щоранку бокал «Опілля» з Тернопільщини, а лььвовянина штурмувати Донеччину. Нічого особистого , не подумайте, але мені здається особливі привілеї для таких людей це абсурд. Я звичайно ж за чоловіків. Жінкам і дітям і справді чому б і не санаторій.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 кві, 2024 23:13, всього редагувалось 2 разів.
tumos написав:Смысл был в следующем. Вы пришли к выводу, что лучше было действовать следующим образом: <<Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал">>. Тогда возникла бы большая вероятность, что к вам пришли бы сотрудники уг.розыска.
Вот как раз если бы я сразу послал, то вероятность, что пришли бы искать именно ко мне, минимальна. Ну и, конечно, я не настолько наивен, чтобы хранить не зарегистрированный ствол там, где его могли бы найти правоохранители А вот когда уже сам сказал -- тут уже шансов нет. Прямая аналогия с нынешним требованием "обновить данные". Вроде и ничего такого, но уверены ли вы, что потом мозг не выедят чайной ложечкой?