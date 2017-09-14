the Washington Post: Беспилотники заполонили небо Украины, парализуя поле боя.▪️Беспилотников, которые патрулируют небо над линией фронта на Украине, настолько много, что у украинских и российских войск практически нет возможности передвигаться по полю боя. Солдаты бросаются из одного окопа в другой, надеясь, что пилоты, управляющие вражескими беспилотниками над головой, недостаточно опытны, чтобы обнаружить их внутри. Так как операторы беспилотников могут преследовать до смерти одного пехотинца, ныряя за ним в укрытия и траншеи.▪️По словам Александра Настенко, командира подразделения беспилотников Code 9.2 в 92-й бригаде украинских войск, рост числа малых беспилотников на Украине превратил территорию по обе стороны от «нулевой линии» - обычно называемую «серой зоной» - в «зону смерти». По его словам, те, кто осмелится передвигаться днем или ночью под пристальным взглядом вражеских беспилотников, «погибают сразу». В самом лучшем сценарии этот момент когда то наступит.То, что мы наблюдаем сейчас, — это блицкриг беспилотной войны», - считает начальник штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте. BRINC из Сиэтла отправляет оборудование на Украину. Коте считает, что беспилотники на Украине меняют ситуацию так же, как танки в Первой мировой войне. «Это довольно патовая ситуация, - подчеркивает он, - потому что, если вы находитесь на открытой местности, за вами будут охотиться».В радиусе 10 километров может находиться 100 разведывательных и ударных беспилотников, летающих туда-сюда. «Самое сложное - понять, украинские это беспилотники или российские», - подчеркивает командир. «Когда вы видите в небе 10 беспилотников, невозможно понять, это наш беспилотник, вернувшийся после разведки или это их беспилотник, который прилетел на разведку или атакует нас».