Додано: Нед 14 кві, 2024 23:27

Бетон написав: А чего все так всполошились. Открываем статью:

Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др.

Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.



Кипишь на пустом месте.



Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.



Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё А чего все так всполошились. Открываем статью:Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др.Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.Кипишь на пустом месте.Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё

в этой ситуации самое интересное это забугорные тро.в кабинете пишет что он за бугром и что дальше? с точки зрения закона он стал белый и пушистый. уже не ухилянт. никто ничего ему не будет блокировать и штрафы накладывать. но выковыривать как и раньше никто их не будет. так что изменилось то?закон ничего не дал с точки зрения справедливости - защита чет не всех касается.он только добавил давление на плебс и все. первый класс как был в ажуре так и сотался.