«Спикер Майк Джонсон заявил [в эфире Fox News], что на этой неделе Палата представителей проголосует за помощь Израилю после нападения Ирана, и он отметил, что средства для Украины могут быть частью пакета», – сообщает Bloomberg.
Hotab написав:Нічого особистого , не подумайте, але мені здається особливі привілеї для таких людей це абсурд.
Та я не про особисті привілеї, а якраз про те, що держава, коли робить кроки для, начебто, постраждалих, робить це таким чином, що саме ті, що постраждали від окупації, залишаються поза бортом. Постраждалі від руйнувань -- для них щось робиться, не можу сказати наскільки ефективно. Але коли доходить до обов'язків, то чомусь всі рівні.
Повірте, я чудово розумію, що війна, і що люди гинуть щодоби, і ті, що гинуть, також в свою чергу не розуміють, чому вони вимушені гинути у той час, як хтось сидить собі спокійно у затишній квартирі. Це трошки інша проблема, але в ній, як і в тому, що описав я, корінь у владі.
PS До речі, скаржаться на несправедливе ставлення з боку держави в основному жінки якраз.
Закон не може писати про “бусіки”. Закон має звучати поважно. 😎 Тому в ньому десь є текст “посадові особи можуть здійснювати свої повноваження не лише в пішому чи кінному порядку, а й з використанням хитромудрих механічних та електричних транспортних засобів...”
Якби “бісіки” справді були незаконні -- юристи давно би за це вчепились, затято судились би з державою, додибали б навіть до єспл...
Саме так і є, на жаль десь в законі про суди та суддів йдеться не про те, що судді повинні керуватися виключно законами, а й про міфологію типу "духів законів" та фантастику типу "сумління суддів".
А в результаті (мабудь перший випадок про який я прочитав за останні 10 місяців, коли йдеться про обвинувачувальний вирок суду проти військома) - На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: як покарали військкома Суд з’ясував, що начальник ТЦК, мобілізувавши заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах військового стану. Я мабудь занадто дорослий матеріаліст із технічною освітою та раціональним мисленням, але в ст. 426-1 ККУ бачу 8-12 років позбавлення волі. А судді дозволено бути анімістом та кваліфікувати важкий злочин як У суді начальника ТЦК визнали винним у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначили йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція. Тобто можна проігнорувати наказ Мінекономіки та вчинити важкий злочин, а в результаті заплатити символічній штраф, і все буде згідно закону.
Востаннє редагувалось candle645 в Нед 14 кві, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:Смысл был в следующем. Вы пришли к выводу, что лучше было действовать следующим образом: <<Знал бы заранее, отвечал бы исключительно как в известном ролике "вы кто такие? Я вас не звал">>. Тогда возникла бы большая вероятность, что к вам пришли бы сотрудники уг.розыска.
Вот как раз если бы я сразу послал, то вероятность, что пришли бы искать именно ко мне, минимальна. Ну и, конечно, я не настолько наивен, чтобы хранить не зарегистрированный ствол там, где его могли бы найти правоохранители А вот когда уже сам сказал -- тут уже шансов нет. Прямая аналогия с нынешним требованием "обновить данные". Вроде и ничего такого, но уверены ли вы, что потом мозг не выедят чайной ложечкой?
Насколько я понял вы сами сказали разрешителю, что имеется не зарегистрированный за вами ствол. С ваших слов прошло все ровно. А уг. розыск пришел бы не с постановлением об обыске. Назвали бы причину визита, опросили бы вас. Только, не могу понять с какой целью вы бы хранили оружие в розыске.
Бетон написав:А чего все так всполошились. Открываем статью: Кратко суть- кто получил специальность или просто военнообязан в течение 60 дней актуализировать лично в ТЦК или через кабинет данные: телефон, адрес, емейл и др. Кто за бугром- на официальный адрес электронной почты.
Кипишь на пустом месте.
Ну ещё не вышел закон про размер штрафа правда.
Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
в этой ситуации самое интересное это забугорные тро. в кабинете пишет что он за бугром и что дальше? с точки зрения закона он стал белый и пушистый. уже не ухилянт. никто ничего ему не будет блокировать и штрафы накладывать. но выковыривать как и раньше никто их не будет. так что изменилось то? закон ничего не дал с точки зрения справедливости - защита чет не всех касается. он только добавил давление на плебс и все. первый класс как был в ажуре так и сотался.
M-Audio написав:А вообще как-то охренеть как неправильно, что с оккупированных территорий в наихудшем положении оказались те, кто поступил, на первый взгляд, правильнее всего. То есть не остался прислуживать оккупантам, и не выехал через вражеское государство за границу, а пробрался к своим. Теперь ни жилья, ни помощи, ни возможности выехать, и под угрозой отправиться в окоп. Насколько я могу видеть, у тех, кто остался, проблем гораздо меньше, особенно если жильё сохранилось.
так это не только те кто с окупированных. вообще те кто принял решение сваливать оказались в лучшем положении. уже ж приводили даже пример с подростками - когда выехавший туда и получивший паспорт ездит туда сюда свободно а местный как цюцько в клетке.
mephala написав:в кабинете пишет что он за бугром и что дальше? с точки зрения закона он стал белый и пушистый. уже не ухилянт. никто ничего ему не будет блокировать и штрафы накладывать. но выковыривать как и раньше никто их не будет. так что изменилось то?
Вот я об этом весь вечер пишу -- выехавшие через Тису не будут ничего писать в кабинете. Потому что это пока, может быть, никто ему ничего не сделает. А что будет потом, кто предскажет? Сложив два и два, он, вероятно, придёт к выводу, что никак не отсвечивать всяко лучше, чем давать собственноручно данные, за которые тебя же будут потом и щемить.