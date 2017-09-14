А таксовать в ареале обитания крокодилов и бегемотов не в ущерб собственному бюджету им мона?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:00
А таксовать в ареале обитания крокодилов и бегемотов не в ущерб собственному бюджету им мона?
Додано: Пон 15 кві, 2024 00:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зарисовка на злобу дня
закончился срок бронирования у условного предприятия. подают заново списки.
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты) выпал из этого списка.
афициально - так решило руководство.
неофициально - взяли "своего" на работу.
интересно в свете озвученных штрафов какие теперь будут прайсы попасть в список брони
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