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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7679768076817682
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:00

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.

А таксовать в ареале обитания крокодилов и бегемотов не в ущерб собственному бюджету им мона?
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зарисовка на злобу дня
закончился срок бронирования у условного предприятия. подают заново списки.
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты) выпал из этого списка.
афициально - так решило руководство.
неофициально - взяли "своего" на работу.
интересно в свете озвученных штрафов какие теперь будут прайсы попасть в список брони
mephala
 
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