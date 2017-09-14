RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7679768076817682
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:00

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?

военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.

А таксовать в ареале обитания крокодилов и бегемотов не в ущерб собственному бюджету им мона?
барабашов
 
Повідомлень: 4026
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зарисовка на злобу дня
закончился срок бронирования у условного предприятия. подают заново списки.
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты) выпал из этого списка.
афициально - так решило руководство.
неофициально - взяли "своего" на работу.
интересно в свете озвученных штрафов какие теперь будут прайсы попасть в список брони
mephala
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:22

  mephala написав:водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты)

Возить бригади на чому, така собі будка-електролабораторія?
Water
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:23

  mephala написав:интересно в свете озвученных штрафов какие теперь будут прайсы попасть в список брони

Смотря куда:
Помощником депутата, один прайс
Водилой на развозку хлеба - другой
Клоуном в передвижной цирк - третий
Xenon
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:28

  Water написав:
  mephala написав:водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты)

Возить бригади на чому, така собі будка-електролабораторія?


не. простая будка. лаборатория пока в списке.
но это пока опять кого то не взяли на работу из своих кому броня важнее.
а вообще ситуация просто на грани сюра - офис где могут работать полностью женщины забронирован а рабочие без брони. просто в офисе все "свои".
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 кві, 2024 00:34, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:34

  mephala написав:
  Water написав:
  mephala написав:водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты)

Возить бригади на чому, така собі будка-електролабораторія?


не. простая будка. лаборатория пока в списке.

У вас також є водії, які керівництво возять?
Water
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:35

  Water написав:У вас також є водії, які керівництво возять?


а есть руководство без водителей? :shock:
mephala
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:41

  mephala написав:
  Water написав:У вас також є водії, які керівництво возять?

а есть руководство без водителей? :shock:

В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.
Water
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:51

  Water написав:В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.


госы так работать не будут :lol:
mephala
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:53

  mephala написав:
  Water написав:В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.


госы так работать не будут :lol:

Вже працюють.
UPD: І вони зовсім ніякі не ГОСИ, мабуть АТ.
Water
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7679768076817682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182821
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.