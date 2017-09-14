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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:00
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.
А таксовать в ареале обитания крокодилов и бегемотов не в ущерб собственному бюджету им мона?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:06
зарисовка на злобу дня
закончился срок бронирования у условного предприятия. подают заново списки.
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты) выпал из этого списка.
афициально - так решило руководство.
неофициально - взяли "своего" на работу.
интересно в свете озвученных штрафов какие теперь будут прайсы попасть в список брони
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mephala
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:22
mephala написав:
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты)
Возить бригади на чому, така собі будка-електролабораторія?
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Water
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:23
mephala написав:
интересно в свете озвученных штрафов какие теперь будут прайсы попасть в список брони
Смотря куда:
Помощником депутата, один прайс
Водилой на развозку хлеба - другой
Клоуном в передвижной цирк - третий
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:28
Water написав: mephala написав:
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты)
Возить бригади на чому, така собі будка-електролабораторія?
не. простая будка. лаборатория пока в списке.
но это пока опять кого то не взяли на работу из своих кому броня важнее.
а вообще ситуация просто на грани сюра - офис где могут работать полностью женщины забронирован а рабочие без брони. просто в офисе все "свои".
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 15 кві, 2024 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:34
mephala написав: Water написав: mephala написав:
водитель который раньше всегда был в списке (возит бригады в поле на ремонты)
Возить бригади на чому, така собі будка-електролабораторія?
не. простая будка. лаборатория пока в списке.
У вас також є водії, які керівництво возять?
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Water
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:35
Water написав:
У вас також є водії, які керівництво возять?
а есть руководство без водителей?
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mephala
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:41
mephala написав: Water написав:
У вас також є водії, які керівництво возять?
а есть руководство без водителей?
В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:51
Water написав:
В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.
госы так работать не будут
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mephala
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Додано: Пон 15 кві, 2024 00:53
mephala написав: Water написав:
В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.
госы так работать не будут
Вже працюють.
UPD: І вони зовсім ніякі не ГОСИ, мабуть АТ.
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