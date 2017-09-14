Water написав:В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз. Що потрібно зробить. 1. Керівництво їзде само. 2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.
госы так работать не будут
Вже працюють. UPD: І вони зовсім ніякі не ГОСИ, мабуть АТ.
Як кажуть у компанії, дальність польоту цих безпілотників з семикілограмовою боєголовкою сягає 30 кілометрів та вражає ціль на відстані одного метра. Виробник описує його як "революційний і простий у використанні".
Працює безпілотник Ram II так само як і "Ланцет". Він переміщується, сканує та завдає удару з мінімальною участю оператора. Лиш за останні кілька тижнів цей безпілотник почав завдавати шкоди російській ППО.
Лиш за 9 квітня аналітик розвідки з відкритих джерел Ендрю Перпетуа нарахував 5 російських машин ППО, які, на його думку, були підбиті з допомогою Ram II. У виданні зазначають, що "Ram II нишпорять у середній зоні протиповітряної оборони". Тим часом сотні тисяч крихітних FPV-дронів підривають російські танки, бойові броньовані машини, гольф-кари та піхоту на фронті.
Якщо нашим військовим вдасться вивести з ладу достатню кількість російських ППО, то зможуть зробити для наших Повітряних сил те, що "Ланцети" зробили для російських: розчистити шлях для винищувачів-бомбардувальників, які зможуть наближатися до лінії фронту на великій висоті та скидати авіабомби з відстані 40 кілометрів.
КАБи – вирішальна зброя
Як зазначають у виданні, КАБи – вирішальна зброя третього року повномасштабного вторгнення Росії проти України. Росіяни на день скидають до сотні авіабомб. І вони здатні зруйнувати українську позицію та розчистити шлях для сухопутних військ ворога.
У Deep State зазначають, що КАБ – "диво-зброя" для окупантів. І українці не мають "практично жодних контрзаходів". Водночас слід розуміти, що це не означає, що ми не можемо завдати удару у відповідь. Наші військові отримали від США планерні бомби Joint Direct Attack Munition-Extended Range, які щонайменше не поступаються російським КАБам.
Правда, відповідні боєприпаси могли закінчитися за пів року, відколи республіканці у Палаті представників заблокували подальшу допомогу для України. Паралельно наші Повітряні сили отримують щомісяця 50 французьких планерних бомб Hammer, а ще модифікували МіГ та Су для їхнього транспортування.
Оглядачі пишуть, що 50 французьких ракет – не так уже й багато. Особливо з урахуванням, що за аналогічний період росіяни скидають тисячі КАБів. Разом з тим висловлюють сподівання, що у США таки проголосують за нову допомогу, що дозволить відправити Україні більше JDAM-ER.
Водночас припускають, що на той час RAM II можуть відтіснити російську ППО та зроблять безпечнішим простір для українських літаків. Що дозволить бомбардувати ворога так само як він це робить зараз.
Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
водіїв заборонено використовувати не за призначенням.
"Прокиньтесь": постпред Ізраїлю в ООН у Радбезі закликав дослухатися до слів Зеленського
Президент (України Володимир – 24 Канал) Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь! – закликав дипломат.
Закон не може писати про “бусіки”. Закон має звучати поважно. 😎 Тому в ньому десь є текст “посадові особи можуть здійснювати свої повноваження не лише в пішому чи кінному порядку, а й з використанням хитромудрих механічних та електричних транспортних засобів...”
Якби “бісіки” справді були незаконні -- юристи давно би за це вчепились, затято судились би з державою, додибали б навіть до єспл...
Саме так і є, на жаль десь в законі про суди та суддів йдеться не про те, що судді повинні керуватися виключно законами, а й про міфологію типу "духів законів" та фантастику типу "сумління суддів".
А в результаті (мабудь перший випадок про який я прочитав за останні 10 місяців, коли йдеться про обвинувачувальний вирок суду проти військома) - На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: як покарали військкома Суд з’ясував, що начальник ТЦК, мобілізувавши заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах військового стану. Я мабудь занадто дорослий матеріаліст із технічною освітою та раціональним мисленням, але в ст. 426-1 ККУ бачу 8-12 років позбавлення волі. А судді дозволено бути анімістом та кваліфікувати важкий злочин як У суді начальника ТЦК визнали винним у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначили йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція. Тобто можна проігнорувати наказ Мінекономіки та вчинити важкий злочин, а в результаті заплатити символічній штраф, і все буде згідно закону.
І от уявімо військомів, яких вже нудить від мільйонів фальш.бронювань, для всілякої здоровезної бикоти, влаштованої на 1/6 ставки вантажником в епіках та ін. злачних місцях, зі сплатою державі аж 666 гривень податків щомісяця...
Військом починає рубати цей гордіїв вузол -- а йому штраф. Третину зарплати (21?+30?) 😳
А міг бути суддя, що взагалі “вистрилів би в ногу державі...” 😱
Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
водіїв заборонено використовувати не за призначенням.