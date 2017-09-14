Додано: Пон 15 кві, 2024 01:57

Російська ППО у небезпеціЯк кажуть у компанії, дальність польоту цих безпілотників з семикілограмовою боєголовкою сягає 30 кілометрів та вражає ціль на відстані одного метра. Виробник описує його як "революційний і простий у використанні".Працює безпілотник Ram II так само як і "Ланцет". Він переміщується, сканує та завдає удару з мінімальною участю оператора. Лиш за останні кілька тижнів цей безпілотник почав завдавати шкоди російській ППО.Лиш за 9 квітня аналітик розвідки з відкритих джерел Ендрю Перпетуа нарахував 5 російських машин ППО, які, на його думку, були підбиті з допомогою Ram II. У виданні зазначають, що "Ram II нишпорять у середній зоні протиповітряної оборони". Тим часом сотні тисяч крихітних FPV-дронів підривають російські танки, бойові броньовані машини, гольф-кари та піхоту на фронті.Якщо нашим військовим вдасться вивести з ладу достатню кількість російських ППО, то зможуть зробити для наших Повітряних сил те, що "Ланцети" зробили для російських: розчистити шлях для винищувачів-бомбардувальників, які зможуть наближатися до лінії фронту на великій висоті та скидати авіабомби з відстані 40 кілометрів.КАБи – вирішальна зброяЯк зазначають у виданні, КАБи – вирішальна зброя третього року повномасштабного вторгнення Росії проти України. Росіяни на день скидають до сотні авіабомб. І вони здатні зруйнувати українську позицію та розчистити шлях для сухопутних військ ворога.У Deep State зазначають, що КАБ – "диво-зброя" для окупантів. І українці не мають "практично жодних контрзаходів". Водночас слід розуміти, що це не означає, що ми не можемо завдати удару у відповідь. Наші військові отримали від США планерні бомби Joint Direct Attack Munition-Extended Range, які щонайменше не поступаються російським КАБам.Правда, відповідні боєприпаси могли закінчитися за пів року, відколи республіканці у Палаті представників заблокували подальшу допомогу для України. Паралельно наші Повітряні сили отримують щомісяця 50 французьких планерних бомб Hammer, а ще модифікували МіГ та Су для їхнього транспортування.Оглядачі пишуть, що 50 французьких ракет – не так уже й багато. Особливо з урахуванням, що за аналогічний період росіяни скидають тисячі КАБів. Разом з тим висловлюють сподівання, що у США таки проголосують за нову допомогу, що дозволить відправити Україні більше JDAM-ER.Водночас припускають, що на той час RAM II можуть відтіснити російську ППО та зроблять безпечнішим простір для українських літаків. Що дозволить бомбардувати ворога так само як він це робить зараз.