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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7680768176827683>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 04:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 04:52

"Прокиньтесь": постпред Ізраїлю в ООН у Радбезі закликав дослухатися до слів Зеленського

Президент (України Володимир – 24 Канал) Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь!
– закликав дипломат.

https://24tv.ua/iran-atakuvav-izrayil-1 ... a_n2535545
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 06:56

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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 07:29

  candle645 написав:
  Bobua написав:Ееееее...

Закон не може писати про “бусіки”.
Закон має звучати поважно. 😎 8)
Тому в ньому десь є текст “посадові особи можуть здійснювати свої повноваження не лише в пішому чи кінному порядку, а й з використанням хитромудрих механічних та електричних транспортних засобів...”

Якби “бісіки” справді були незаконні -- юристи давно би за це вчепились, затято судились би з державою, додибали б навіть до єспл...


Саме так і є, на жаль десь в законі про суди та суддів йдеться не про те, що судді повинні керуватися виключно законами, а й про міфологію типу "духів законів" та фантастику типу "сумління суддів".

А в результаті (мабудь перший випадок про який я прочитав за останні 10 місяців, коли йдеться про обвинувачувальний вирок суду проти військома) - На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: як покарали військкома
Суд з’ясував, що начальник ТЦК, мобілізувавши заброньованого працівника, вчинив перевищення влади чи службових повноважень в умовах військового стану.
Я мабудь занадто дорослий матеріаліст із технічною освітою та раціональним мисленням, але в ст. 426-1 ККУ бачу 8-12 років позбавлення волі.
А судді дозволено бути анімістом та кваліфікувати важкий злочин як
У суді начальника ТЦК визнали винним у вчиненні військового адміністративного правопорушення і призначили йому штраф у розмірі 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.
Тобто можна проігнорувати наказ Мінекономіки та вчинити важкий злочин, а в результаті заплатити символічній штраф, і все буде згідно закону.


І от уявімо військомів, яких вже нудить від мільйонів фальш.бронювань, для всілякої здоровезної бикоти, влаштованої на 1/6 ставки вантажником в епіках та ін. злачних місцях, зі сплатою державі аж 666 гривень податків щомісяця...

Військом починає рубати цей гордіїв вузол -- а йому штраф. Третину зарплати (21?+30?) 😳 :shock:

А міг бути суддя, що взагалі “вистрилів би в ногу державі...” 😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 07:36

  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.


А електрика як водія?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 07:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Прокиньтесь": постпред Ізраїлю в ООН у Радбезі закликав дослухатися до слів Зеленського

Такі цікаві ці ізраїльтяни - коли Україну третій рік мордор знищує зі всіх видів суперсучасної зброї їм не потрібно було прокидатись, а коли союзники рашистів вдарили по них допотопними ракетами так і відразу заскулили, що треба прокидатись :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 08:24

  Василь-Рівне написав:
  Ukrainian написав:Прокиньтесь": постпред Ізраїлю в ООН у Радбезі закликав дослухатися до слів Зеленського

Такі цікаві ці ізраїльтяни - коли Україну третій рік мордор знищує зі всіх видів суперсучасної зброї їм не потрібно було прокидатись, а коли союзники рашистів вдарили по них допотопними ракетами так і відразу заскулили, що треба прокидатись :twisted:

Не обижайте еврейский народ. Они очень маленькие и окружены врагами с большим населением. Они играли на сохранение себя, не вышло. Сейчас я буду крайне им благодарна за более сильное еврейское лобби ибо мы и Тайвань идём в пакете. Если там будет заварушка, цена нефти на биржах вырастет, а 40% бюджета оркостана - нефть, да и вооружений поставят им, а не нам. Не надо такого. Поддержим еврейский народ в их стремлении выжить и паровозиком выживем сами.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 08:43

Bobua Судячи як ,,бідують,, начальники тцк, то ті 17 тисяч штрафу по суду йому геть не страшні. І не факт що по апеляції рішення не відмінять. А так хоч один судовий прецедент є. Ще б за затягування за ноги в бусік хоч одного покарали.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 08:49

  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.

Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.
У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу.
Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 08:56

  Bobua написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.


А електрика як водія?

Якщо електрик водій зламає ногу, далі як? А непривидигосподи ураження струмом? ТБ в електриці писана горілим мясом 😀
Mimohod
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