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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7680768176827683
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 08:59

  whois2010 написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.

Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.
У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу.
Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.

А тепер, як буде бронь, то можна буде і не платити: "робота за бронь", на вулиці черга бажаючих на вакантне бронемісце.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:02

  Bobua написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.


А електрика як водія?

Просто знаходите 2 в 1: електрик-водій або водій-електрик, і берете на роботу, платите як одному, економія. А можна, і за пару тижнів навчити новій обліковій спеціальності, потім "відроблятиме борг" за навчання.
flyman
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  #<1 ... 7680768176827683
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