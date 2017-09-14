Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
водіїв заборонено використовувати не за призначенням.
Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо. У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу. Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.
А тепер, як буде бронь, то можна буде і не платити: "робота за бронь", на вулиці черга бажаючих на вакантне бронемісце.
Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
водіїв заборонено використовувати не за призначенням.
А електрика як водія?
Просто знаходите 2 в 1: електрик-водій або водій-електрик, і берете на роботу, платите як одному, економія. А можна, і за пару тижнів навчити новій обліковій спеціальності, потім "відроблятиме борг" за навчання.
Вже працюють. UPD: І вони зовсім ніякі не ГОСИ, мабуть АТ.[/quote]
АТ которым полностью владеет государство. но это сути не меняет - для офиса всегда будет машина что бы ездить по разным заданиям. начальник всегда подгребет ее под себя. или вообще снимут с объекта. не знаю как у вас но на условном предприятии оно скорее закроется чем начальник сам ездить будет. а по поводу совмещения водителя и электрика тоже анрил. водитель после дороги отдыхать должен - какой же он тогда электрик? такое только у частника когда через колено ломают. в госах сразу вспоминают про все законы.
- Водія автонавантажувача, різноробочого і зварника в одному лиці. довгенько він набирав, бо таких дурнів не було , а зараз і поготів .... всіх адекватів мобілізували, зосталася алкашня , 3гр з дитинства має пенсії 5200. Він піде робити? Поки чекуні дають на хрестик - Н І К О Л И .
Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
водіїв заборонено використовувати не за призначенням.
Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо. У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу. Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.
возити людей на побитій жизнью буханці уазику за 25 процентів доплати ,при ремонті на тобі і джпіесу щоб бензин не ворував і не використовував в власних цілях , раніше охочих мало було. За бронь напевно хтось вчепиться.
mephala написав:а по поводу совмещения водителя и электрика тоже анрил. водитель после дороги отдыхать должен - какой же он тогда электрик?
у нас на комбинате было 30+ рену кангу для развозки товара и доставки на склад новой почты. В обязанности водителя входило помимо доставки мойка и мелкий ремонт. На крупный ремонт надо была писулька завгара. При этом всём у водил была униформа. Авто мыли кархером на улице на территории предприятия. Как определяли где мелкий ремонт хз но кто не хотел - шли в сад. Из жирного бонуса на авто разрешали ездить домой, некоторые жили в селе 50 км от работы. З/П была в 2016 7 тыс. И вакансии закрывались мгновенно, контингент в основном 50+. Сомневаюсь что 30+ потянули бы "мелкий ремонт".
whois2010 написав:Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.
то у вас таке бачення. Зупинили діда і нагнули за рух по полосах перед перехрестям. Крайня права - тільки направо, середня - тільки прямо. Дід на космічі пихтя-пердя зайняв крайню праву. щоб нікому не заважати і їхав собі прямо. Естественно його зупинили і почали "казнити". Діді їм своє , а воно мусорня броньована - своє. Ніхто не спішить, офрмленіє.... Дід зир , а там куча машин їде так як він, прямо з правої. Він до мусора - а цим що, прощення? Мусор - я займаюся Вами, я не можу покинути справу. А напарник? А напарник - В О Д І Й .
- Водія автонавантажувача, різноробочого і зварника в одному лиці. довгенько він набирав, бо таких дурнів не було , а зараз і поготів .... всіх адекватів мобілізували, зосталася алкашня , 3гр з дитинства має пенсії 5200. Він піде робити? Поки чекуні дають на хрестик - Н І К О Л И .