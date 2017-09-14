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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 768176827683768476857686>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 08:59

  whois2010 написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.

Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.
У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу.
Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.

А тепер, як буде бронь, то можна буде і не платити: "робота за бронь", на вулиці черга бажаючих на вакантне бронемісце.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:02

  Bobua написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.


А електрика як водія?

Просто знаходите 2 в 1: електрик-водій або водій-електрик, і берете на роботу, платите як одному, економія. А можна, і за пару тижнів навчити новій обліковій спеціальності, потім "відроблятиме борг" за навчання.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:55

  Water написав:
госы так работать не будут :lol:

Вже працюють.
UPD: І вони зовсім ніякі не ГОСИ, мабуть АТ.[/quote]

АТ которым полностью владеет государство. но это сути не меняет - для офиса всегда будет машина что бы ездить по разным заданиям. начальник всегда подгребет ее под себя. или вообще снимут с объекта.
не знаю как у вас но на условном предприятии оно скорее закроется чем начальник сам ездить будет.
а по поводу совмещения водителя и электрика тоже анрил. водитель после дороги отдыхать должен - какой же он тогда электрик? такое только у частника когда через колено ломают. в госах сразу вспоминают про все законы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:56

  flyman написав:А тепер, як буде бронь, то можна буде і не платити: "робота за бронь", на вулиці черга бажаючих на вакантне бронемісце.

Звичайно в сфері працевлаштування на заброньовані місця буде величезна корупція.
Для цього і приймався цей закон саме в такому вигляді.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А електрика як водія?

Обьяву бачиф на заборі, ФОП "на камінь" набирає:

- Водія автонавантажувача, різноробочого і зварника в одному лиці.
довгенько він набирав, бо таких дурнів не було , а зараз і поготів .... всіх адекватів мобілізували, зосталася алкашня , 3гр з дитинства має пенсії 5200.
Він піде робити? Поки чекуні дають на хрестик - Н І К О Л И .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:01

  whois2010 написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.

Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.
У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу.
Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.
возити людей на побитій жизнью буханці уазику за 25 процентів доплати ,при ремонті на тобі і джпіесу щоб бензин не ворував і не використовував в власних цілях , раніше охочих мало було. За бронь напевно хтось вчепиться.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:04

  mephala написав:а по поводу совмещения водителя и электрика тоже анрил. водитель после дороги отдыхать должен - какой же он тогда электрик?
у нас на комбинате было 30+ рену кангу для развозки товара и доставки на склад новой почты. В обязанности водителя входило помимо доставки мойка и мелкий ремонт. На крупный ремонт надо была писулька завгара. При этом всём у водил была униформа. Авто мыли кархером на улице на территории предприятия. Как определяли где мелкий ремонт хз но кто не хотел - шли в сад. Из жирного бонуса на авто разрешали ездить домой, некоторые жили в селе 50 км от работы. З/П была в 2016 7 тыс. И вакансии закрывались мгновенно, контингент в основном 50+. Сомневаюсь что 30+ потянули бы "мелкий ремонт".
  Banderlog написав:За бронь напевно хтось вчепиться.
скоро появятся вакансии с оплатой "бесплатно" (за бронь). Бизнес не упустит такую возможность вырвать мзду у военкомов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 кві, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.

то у вас таке бачення.
Зупинили діда і нагнули за рух по полосах перед перехрестям.
Крайня права - тільки направо, середня - тільки прямо.
Дід на космічі пихтя-пердя зайняв крайню праву. щоб нікому не заважати і їхав собі прямо.
Естественно його зупинили і почали "казнити". Діді їм своє , а воно мусорня броньована - своє.
Ніхто не спішить, офрмленіє.... Дід зир , а там куча машин їде так як він, прямо з правої. Він до мусора - а цим що, прощення?
Мусор - я займаюся Вами, я не можу покинути справу. А напарник?
А напарник - В О Д І Й .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:10

  pesikot написав:
  yama написав:
  Hotab написав:Ты как всегда не понял ничего о аналогии «ск- офицер на контракте». Ну и ладно.


Абсолютно вірно всі рівні перед законом про мобілізацію , ніхто не повинен мати ніяких додаткових бронею і пільг

Ніхто ? Зовсім ніхто ? Та невже ?

Тобто, трапилась аварія на єлектромережах, ніхто не повинен мати ніяких пільг. Єнергетиків в ЗСУ, щоб точно нікому було лагодити

Теж саме, по газу, по воді, по каналізації

Я правильно зрозумів ?


Хто подає список на бронювання на підприємстві? Уповноважена особа бронює офіс,а хто займається ремонтом потрапляє до лав ЗСУ. Якщо ви вважаєте по-іншому, в Україні так роблять.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:10

  Goodman написав:
  Bobua написав:А електрика як водія?

Обьяву бачиф на заборі, ФОП "на камінь" набирає:

- Водія автонавантажувача, різноробочого і зварника в одному лиці.
довгенько він набирав, бо таких дурнів не було , а зараз і поготів .... всіх адекватів мобілізували, зосталася алкашня , 3гр з дитинства має пенсії 5200.
Він піде робити? Поки чекуні дають на хрестик - Н І К О Л И .

https://youtube.com/shorts/v2OccmKIoVI?feature=shared

ФОП може брати на роботи без квитка
sens
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