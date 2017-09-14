Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
водіїв заборонено використовувати не за призначенням.
Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо. У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу. Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.
По-перше є приказ на підприємстві, по-друге,*якщо такі балачки то треба писати заяву , інакше окрім пішки може працівник піти наступний день до центру зайнятості
Water написав:У вас також є водії, які керівництво возять?
а есть руководство без водителей?
В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз. Що потрібно зробить. 1. Керівництво їзде само. 2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.
UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.
Буде чесний розподіл - офіс без броні і робочі місця за жінками та або інвалідами яким не треба бронювання,на робочих місцях для осіб робити бронювання.
mephala написав:100% брони у комунальщиков нет. а бронируют в первую очередь офисиный планктон так как там все свои. а тех кто должен ремонтировать никто и не бронирует - и все эти ремонты держатся на чесном слове заберет или нет тцк может магистральных ремонтников и бронируют так как от центральной власти может прилететь но все местные ремонты держатся на честном слове
Тому що справедливо бронювання лише в офісі,так само і санаторно-курортне лікування
мови нема.... все як вумняшка розказує. але..... ТЦК беруть мусорню і вирушають адресно по базам ФОПів , мусорня як таран робить прохід на територію, ТЦК робить плани. Единий правильний бізнес на час війни - це волонтьорство, щось, десь. там куди, 99,9 доходить за призначенням, а остаткі як руками сало носити.
Hotab написав:Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
что за бред ты генерируешь. А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают. Пару лет практики в поликлинике, потом свой кабинет и ведро денег в день.
Доречі лікарі з кабінетом частіше просять при наявному терміналу сплачувати готівкою . Чому ? Тому що менше можна показати прибуток.