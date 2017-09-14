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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76827683768476857686>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:11

  UA написав:
  flyman написав:А тепер, як буде бронь, то можна буде і не платити: "робота за бронь", на вулиці черга бажаючих на вакантне бронемісце.

Звичайно в сфері працевлаштування на заброньовані місця буде величезна корупція.
Для цього і приймався цей закон саме в такому вигляді.


Корупція на всіх етапах працевлаштування
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:12

  whois2010 написав:
  Goodman написав:
  Water написав:2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

водіїв заборонено використовувати не за призначенням.

Не бачив в екіпажах патрульної поліції водія оокремо.
У мене працівник, який має посвідчення водія та стаж, допускається до керування службового авто з покілометровою оплатою додатково до основної оплати. На ньому обов'язок перевірити авто перед виїздом, заправити, прибрати/помити. При наявності якихось проблем, повідомити завгару, на якому обов'язки сервісу.
Коли працівники начинають пиздіти, що "ми тут не водії, а фахівці", проблема вирішується просто: пропоную залишити новеньке службове авто на базі і виконувати свої завдання, пересуваючись на громадському транспорті. Одразу всі стають водіями.



По-перше є приказ на підприємстві, по-друге,*якщо такі балачки то треба писати заяву , інакше окрім пішки може працівник піти наступний день до центру зайнятості
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:13

Бійці ЦТК ніколи не заходять в нові, модні ЖК Києва.
Це така вказівка керівництва?
Чи в них інстинкт самозбереження працює.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:14

  Water написав:
  mephala написав:
  Water написав:У вас також є водії, які керівництво возять?

а есть руководство без водителей? :shock:

В даний час є. Це все барські замашки- водій директора, водій головного інженера. З дому забрав, на обід звозив, ввечорі додому одвіз.
Що потрібно зробить.
1. Керівництво їзде само.
2. Якщо водій будки їде з бригадою в поле, там чекає поки бригада працює, в такому випадку когось з бригади електриків додатково навчить водінню будки, додати до ЗП. Бригада сама виїзжає в поле, працює, повертається.

UPD: За офіс не скажу, вони різні, звісно й різні спеціалісти. Чисто чоловічі спеціальності, я багато електриків не знаю, але жінок-електриків не знаю точно.


Буде чесний розподіл - офіс без броні і робочі місця за жінками та або інвалідами яким не треба бронювання,на робочих місцях для осіб робити бронювання.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:15

  mephala написав:100% брони у комунальщиков нет.
а бронируют в первую очередь офисиный планктон так как там все свои.
а тех кто должен ремонтировать никто и не бронирует - и все эти ремонты держатся на чесном слове заберет или нет тцк
может магистральных ремонтников и бронируют так как от центральной власти может прилететь но все местные ремонты держатся на честном слове

Тому що справедливо бронювання лише в офісі,так само і санаторно-курортне лікування
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:16

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Дадите какой то польский номер телефона и адрес и всё
польский нельзя пошлют в консульство. а вот мариупольский норм.


Будь-яку адресу під час окупації і номер +375
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:16

  Mimohod написав:
  Bobua написав:
  Goodman написав:водіїв заборонено використовувати не за призначенням.

А електрика як водія?

Якщо електрик водій зламає ногу, далі як? А непривидигосподи ураження струмом? ТБ в електриці писана горілим мясом 😀

З цього приводу є практичний досвід, коли бригада попала під обстріл.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:17

  detroytred написав:Він прокоментував підписаний президентом України закон № 10313, який скасовує висновок ВЛК «обмежено придатний».

«Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними», - пояснив заступник міністра.
https://varta1.com.ua/news/ukrayina-poc ... 79468.html

Так може навпаки вийде від задуманого? - багатьох обмежено придатних визнають повністю непридатними.


Це гілка не про долар по 37)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:ФОП може брати на роботи без квитка

мови нема.... все як вумняшка розказує.
але..... ТЦК беруть мусорню і вирушають адресно по базам ФОПів ,
мусорня як таран робить прохід на територію, ТЦК робить плани.
Единий правильний бізнес на час війни - це волонтьорство, щось, десь. там куди,
99,9 доходить за призначенням, а остаткі як руками сало носити.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:18

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
что за бред ты генерируешь. А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают. Пару лет практики в поликлинике, потом свой кабинет и ведро денег в день.

Доречі лікарі з кабінетом частіше просять при наявному терміналу сплачувати готівкою . Чому ? Тому що менше можна показати прибуток.
sens
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