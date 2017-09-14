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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7683768476857686>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:19

  sens написав:
По-перше є приказ на підприємстві, по-друге,*якщо такі балачки то треба писати заяву , інакше окрім пішки може працівник піти наступний день до центру зайнятості


Наказ є. Суперечки починають, коли завгар питає, чому у тебе, порося, тиск низький у колесах, або за рівнем жижи під капотом не слідкуєте. То одразу "ну ми ж не шофЕри".
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:20

  UA написав:Бійці ЦТК ніколи не заходять в нові, модні ЖК Києва.
Це така вказівка керівництва?
Чи в них інстинкт самозбереження працює.

Наверное приказ полкана, главного по району, всё таки первее рулит? А у него и его друзей там и прелесть может хоть ма-а-аленькая быть, и родственники и кенты с семьями жить. Или те кому он должен(сладким местом работы)
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:21

  whois2010 написав:
  sens написав:
По-перше є приказ на підприємстві, по-друге,*якщо такі балачки то треба писати заяву , інакше окрім пішки може працівник піти наступний день до центру зайнятості


Наказ є. Суперечки починають, коли завгар питає, чому у тебе, порося, тиск низький у колесах, або за рівнем жижи під капотом не слідкуєте. То одразу "ну ми ж не шофЕри".


По перше,є посадова інструкція, по-друге є наказ, по-третє, суміснику зобов'язані надавати чергове авто поки основне в ремонті
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:23

  UA написав:Бійці ЦТК ніколи не заходять в нові, модні ЖК Києва.
Це така вказівка керівництва?
Чи в них інстинкт самозбереження працює.

Треба писати ГО скарги на бездіяльність тцк до їх керівників
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Наказ є. Суперечки починають, коли завгар питає, чому у тебе, порося, тиск низький у колесах, або за рівнем жижи під капотом не слідкуєте. То одразу "ну ми ж не шофЕри".

як є автопарк, то має бути і механік і випуск на лінію.
я ручним насосом колеса під 4 атм качати не намерен.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:25

  Goodman написав:
  sens написав:ФОП може брати на роботи без квитка

мови нема.... все як вумняшка розказує.
але..... ТЦК беруть мусорню і вирушають адресно по базам ФОПів ,
мусорня як таран робить прохід на територію, ТЦК робить плани.
Единий правильний бізнес на час війни - це волонтьорство, щось, десь. там куди,
99,9 доходить за призначенням, а остаткі як руками сало носити.

ФОПи класно гімно смокчуть з каналізації, водії задоволені-окрім заявки можуть додатково на карман попрацювати якщо поблизу
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:26

  Goodman написав:
  whois2010 написав:Наказ є. Суперечки починають, коли завгар питає, чому у тебе, порося, тиск низький у колесах, або за рівнем жижи під капотом не слідкуєте. То одразу "ну ми ж не шофЕри".

як є автопарк, то має бути і механік і випуск на лінію.
я ручним насосом колеса під 4 атм качати не намерен.

Якщо сумісники то авто завжди біля водія. Путівки з печаткою медсестри штампують на місяць наперед
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:ФОПи класно гімно смокчуть з каналізації, водії задоволені-окрім заявки можуть додатково на карман попрацювати якщо поблизу


мови нема, там тільки правильно те смоктати.
бо бува на газоні рама лопає (до речі номерний агрегат) , або не дослухається бувалого діда , що совітує - ти те занурюй , а водичку зверху збирай і якраз 3куба, а не доверху.
А молоде сердобольне , шкодує бабцю і смокче все підряд... а потім з прокльонами відкриває бочку і починає її чистити від ілу.
гімноспецифіка
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:33

  Goodman написав:
  whois2010 написав:Наказ є. Суперечки починають, коли завгар питає, чому у тебе, порося, тиск низький у колесах, або за рівнем жижи під капотом не слідкуєте. То одразу "ну ми ж не шофЕри".

як є автопарк, то має бути і механік і випуск на лінію.
я ручним насосом колеса під 4 атм качати не намерен.

Я про це і кажу, що якщо "нє намєрєн" слідкувати за станом свого робочого місця (авто), то їдеш на тролейбусі. Квиток куплю.
Раніше писав, що є завгар, відповідальний за технічний стан. Але згідно ПДД, водій перед виїздом зобов'язаний перевірити й забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу. Не залежно від наявності завгара або механіка.
Щодо "качати вручну", то вже винайдені і куплені компресори, а також є шиномонтажі. На шиномонтажі перевіряю тиск у своєму авто за 20грн на 4-х колесах.
Мова взагалі була не про обслуговування авто, а про те, що за доплату працівник може шоферувати крім своєї основної діяльності. І економити шаттну одиницю. В продаванів, кур'єрів, торг.представників, конторах, пов'язаних з сільгосп це давно практикується.
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  mephala написав:не знаю как у вас но на условном предприятии оно скорее закроется чем начальник сам ездить будет.

Це і є панщина, від якої потрібно позбавлятись.
Звісно офіс також може користуватись машиною, вона також без водія.
а по поводу совмещения водителя и электрика тоже анрил. водитель после дороги отдыхать должен - какой же он тогда электрик? такое только у частника когда через колено ломают. в госах сразу вспоминают про все законы.

Після якої дороги? Вони працюють 8 годин, водій їхав 8 годин?
Бачите як воно важко вже на форумі йде, а в житті воно ще важче. Керівництво ховає своїх водіїв, бо жааалко, як це так я поїду на роботу на своєму авто, або не приведи Боже на громадському транспорті. АЛЕ... це також залежить від ВА, куди ви подаєте списки співробітників для бронювання.
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