|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:41
whois2010 написав:
В продаванів, кур'єрів, торг.представників, конторах, пов'язаних з сільгосп це давно практикується.
Там вони знатно "собі підшивають" , як говорив Дубілет колись, підшивають собі на карман.
Що я матиму? Головняк , чисту зп і кучу зайвого гемору.
Як кожен день буду за 20 грн перевіряти тиски ...... , забезпечувати тех стан ненової машини. Дороги бачили? Шарову вирве - як здасьте , чи листок ресори скаже до..побачення.
Ізвечная борьба , як на базарі два дурня. Один хоче продати свій час подорожче, інший купити задешево. Ось тобі і потреба виявляється у профспілках - трохи урізати хотелочки.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6488
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 565 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:45
барабашов написав: UA написав:
Бійці ЦТК ніколи не заходять в нові, модні ЖК Києва.
Це така вказівка керівництва?
Чи в них інстинкт самозбереження працює.
Наверное приказ полкана, главного по району, всё таки первее рулит? А у него и его друзей там и прелесть может хоть ма-а-аленькая быть, и родственники и кенты с семьями жить. Или те кому он должен(сладким местом работы)
Можливо районний воєнком боїться сісти років на 10 за викрадення людей?
Раптом його підлеглі випадково сина прокурора в бус запихнуть?
Контингент метрополітена можно нагинати безкарно виходить.
Хто здатен дати відсіч, того не чіпають.
Мені це все дуже не подобається.
Предреволюційна ситуація.
Військові не отримавши Закон про дембель, теж мяко кажучи незадоволені.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8115
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1819 раз.
- Подякували: 2222 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:50
Goodman написав: whois2010 написав:
В продаванів, кур'єрів, торг.представників, конторах, пов'язаних з сільгосп це давно практикується.
Там вони знатно "собі підшивають" , як говорив Дубілет колись, підшивають собі на карман.
Що я матиму? Головняк , чисту зп і кучу зайвого гемору.
Як кожен день буду за 20 грн перевіряти тиски ...... , забезпечувати тех стан ненової машини. Дороги бачили? Шарову вирве - як здасьте , чи листок ресори скаже до..побачення.
Ізвечная борьба , як на базарі два дурня. Один хоче продати свій час подорожче, інший купити задешево. Ось тобі і потреба виявляється у профспілках - трохи урізати хотелочки.
Службові авто на конторі - грузові Рено. Вік авто 0-3 роки. Мають лише два місця в кабіні: водій і пасажир. Робота, яка виконується бригадою, розрахована на 2-х працівників. Тож варіантів не багато: або ніхто не водій і їдуть тролейбусом з усім майном, або хтось - водій. Ну, або міняє роботу.
Про профспілки. Це роботодавець має утворити їх? Чи працівники (яким насправді воно не потрібно) мають цим займатися?
Востаннє редагувалось whois2010
в Пон 15 кві, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 403
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:50
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22991
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2394 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|22204
|
|
|1493
|182821
|
|
|6076
|606076
|
|