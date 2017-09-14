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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7684768576867687>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:В продаванів, кур'єрів, торг.представників, конторах, пов'язаних з сільгосп це давно практикується.

Там вони знатно "собі підшивають" , як говорив Дубілет колись, підшивають собі на карман.
Що я матиму? Головняк , чисту зп і кучу зайвого гемору.
Як кожен день буду за 20 грн перевіряти тиски ...... , забезпечувати тех стан ненової машини. Дороги бачили? Шарову вирве - як здасьте , чи листок ресори скаже до..побачення.
Ізвечная борьба , як на базарі два дурня. Один хоче продати свій час подорожче, інший купити задешево. Ось тобі і потреба виявляється у профспілках - трохи урізати хотелочки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:45

  барабашов написав:
  UA написав:Бійці ЦТК ніколи не заходять в нові, модні ЖК Києва.
Це така вказівка керівництва?
Чи в них інстинкт самозбереження працює.

Наверное приказ полкана, главного по району, всё таки первее рулит? А у него и его друзей там и прелесть может хоть ма-а-аленькая быть, и родственники и кенты с семьями жить. Или те кому он должен(сладким местом работы)

Можливо районний воєнком боїться сісти років на 10 за викрадення людей?
Раптом його підлеглі випадково сина прокурора в бус запихнуть?
Контингент метрополітена можно нагинати безкарно виходить.
Хто здатен дати відсіч, того не чіпають.
Мені це все дуже не подобається.
Предреволюційна ситуація.
Військові не отримавши Закон про дембель, теж мяко кажучи незадоволені.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:50

  Goodman написав:
  whois2010 написав:В продаванів, кур'єрів, торг.представників, конторах, пов'язаних з сільгосп це давно практикується.

Там вони знатно "собі підшивають" , як говорив Дубілет колись, підшивають собі на карман.
Що я матиму? Головняк , чисту зп і кучу зайвого гемору.
Як кожен день буду за 20 грн перевіряти тиски ...... , забезпечувати тех стан ненової машини. Дороги бачили? Шарову вирве - як здасьте , чи листок ресори скаже до..побачення.
Ізвечная борьба , як на базарі два дурня. Один хоче продати свій час подорожче, інший купити задешево. Ось тобі і потреба виявляється у профспілках - трохи урізати хотелочки.

Службові авто на конторі - грузові Рено. Вік авто 0-3 роки. Мають лише два місця в кабіні: водій і пасажир. Робота, яка виконується бригадою, розрахована на 2-х працівників. Тож варіантів не багато: або ніхто не водій і їдуть тролейбусом з усім майном, або хтось - водій. Ну, або міняє роботу.
Про профспілки. Це роботодавець має утворити їх? Чи працівники (яким насправді воно не потрібно) мають цим займатися?
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 15 кві, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:50

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:32

  stm написав:Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.

І шо це нам дає?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:40

  Water написав:
  stm написав:Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.

І шо це нам дає?

Ну как же: еще 3-4 недели -- и весь мордор затопит :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:48

что осталось от Работино
https://t.me/Tsaplienko/52051
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:51

  _hunter написав:
  Water написав:
  stm написав:Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.

І шо це нам дає?

Ну как же: еще 3-4 недели -- и весь мордор затопит :lol:

Не весь, а там где дамбы. Но там какие-то не такие тексты начали толкать "хватит помогать бамбасу" вместо простого "хутин, помоги"...
Вы там своим скажите обратить на это внимание особое, инакомыслие какое-то прям )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:51

  Water написав:
  stm написав:Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.

І шо це нам дає?

- додаткові витрати бюджету рф на усунення наслідків стихії та допомогу постраждалим;
- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;
- порушення/ускладнення/здорожчання ланцюгів постачання через обхід затоплених територій;
- відволікання зусиль влади і різних служб (МНС, комунальних, поліції, медиків тощо) від забезпечення військових потреб на забезпечення потреб першої необхідності для свого населення.
fler
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