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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:57
fler написав: Water написав: stm написав:
Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.
І шо це нам дає?
- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
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Water
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:59
Water написав: fler написав: Water написав:
І шо це нам дає?
- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
если б не война, дамба была бы целой
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vitaliiangel
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:04
stm написав:
Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.
Пока в Ленинграде вместо трамваев и траликов не пустят баржи, как 100 лет назад, а их метро не станет братской могилой, толку не будет
В 1924м от наводнения в Петрограде погибло под тыщу народу при населении лям от силы
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:05
Water написав:
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
Денег не дают, а Мариуполь как отстроили и в Крым воду доставили... Ну так по телевизору показывают хутин же всех кроме своих спасает, а своих не спасает... Что-то начинают подозревать. Пока не сильно громко, но ведь теперь ещё и Томской и Кемеровской не помогут, туалеты у людей плывут, это ж ценное самое...
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:16
для хотабов думающих что бюджет резиновый и бусифицируют рано или поздно всех
фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.
«При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше», — підкреслив Олег Пендзин.https://news.finance.ua/ua/u-yaku-sumu- ... nyy-na-rik
даже коррупция не может поспорить с реальностью, численность ВСУ избыточная. Надо сокращать а не наращивать, поднимать эффективность каждого, а не воевать мясом тысяча туда/тысяча сюда.
сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 15 кві, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:25
stm написав: _hunter написав: Water написав:
І шо це нам дає?
Ну как же: еще 3-4 недели -- и весь мордор затопит
Не весь, а там где дамбы. Но там какие-то не такие тексты начали толкать "хватит помогать бамбасу" вместо простого "хутин, помоги"...
Вы там своим скажите обратить на это внимание особое, инакомыслие какое-то прям )
А, ну слава зеле! -- значит еще 3-4 недели и мородо рассыплется на составляющие республики/округа
Увы, но "это" (как и все дальнее зарубежье) их мало заботит
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:29
stm написав: Water написав:
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
Денег не дают, а Мариуполь как отстроили и в Крым воду доставили... Ну так по телевизору показывают
Якщо це можливо, наведіть приклад відео таких новин.
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