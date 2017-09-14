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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:57
fler написав: Water написав: stm написав:
Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.
І шо це нам дає?
- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
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Water
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:59
Water написав: fler написав: Water написав:
І шо це нам дає?
- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
если б не война, дамба была бы целой
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vitaliiangel
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:04
stm написав:
Боевые мыши ГУР и СБУ прогрызли вторую дамбу, теперь в Томске.
Пока в Ленинграде вместо трамваев и траликов не пустят баржи, как 100 лет назад, а их метро не станет братской могилой, толку не будет
В 1924м от наводнения в Петрограде погибло под тыщу народу при населении лям от силы
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:05
Water написав:
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
Денег не дают, а Мариуполь как отстроили и в Крым воду доставили... Ну так по телевизору показывают хутин же всех кроме своих спасает, а своих не спасает... Что-то начинают подозревать. Пока не сильно громко, но ведь теперь ещё и Томской и Кемеровской не помогут, туалеты у людей плывут, это ж ценное самое...
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:16
для хотабов думающих что бюджет резиновый и бусифицируют рано или поздно всех
фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.
«При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше», — підкреслив Олег Пендзин.https://news.finance.ua/ua/u-yaku-sumu- ... nyy-na-rik
даже коррупция не может поспорить с реальностью, численность ВСУ избыточная. Надо сокращать а не наращивать, поднимать эффективность каждого, а не воевать мясом тысяча туда/тысяча сюда.
Фриз писал что люди за 20 тыс рубят дрова. Никакого бюджета не хватит мобилизовывать мойщиков посуды. Этим тыл должен заниматься. За гораздо меньшие деньги. Количеством бесполезных людей только гробится бюджет. В качество оно не переходит.
сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 15 кві, 2024 12:38, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:25
stm написав: _hunter написав: Water написав:
І шо це нам дає?
Ну как же: еще 3-4 недели -- и весь мордор затопит
Не весь, а там где дамбы. Но там какие-то не такие тексты начали толкать "хватит помогать бамбасу" вместо простого "хутин, помоги"...
Вы там своим скажите обратить на это внимание особое, инакомыслие какое-то прям )
А, ну слава зеле! -- значит еще 3-4 недели и мородо рассыплется на составляющие республики/округа
Увы, но "это" (как и все дальнее зарубежье) их мало заботит
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:29
stm написав: Water написав:
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
Денег не дают, а Мариуполь как отстроили и в Крым воду доставили... Ну так по телевизору показывают
Якщо це можливо, наведіть приклад відео таких новин.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:31
_hunter написав:
А, ну слава зеле! -- значит еще 3-4 недели и мородо рассыплется на составляющие республики/округа
Увы, но "это" (как и все дальнее зарубежье) их мало заботит
Вы будете грустить когда пробьют таки помощь США?
Востаннє редагувалось stm
в Пон 15 кві, 2024 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:31
vitaliiangel написав:
сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.
якщо війна затягнеться на роки, то дуже скоро прийдуть до висновку і рішень, що воювати потрібно буде не за гроші , а за "Батьківщину/за Ідею" і тд (як в 41-45 рр воювали)
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:33
Xenon написав: vitaliiangel написав:
сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.
якщо війна затягнеться на роки, то дуже скоро прийдуть до висновку і рішень, що воювати потрібно буде не за гроші , а за "Батьківщину/за Ідею" і тд (як в 41-45 рр воювали)
это неизбежно. деньги конечно будут, но с инфляцией они перестанут быть каким либо стимулом.
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vitaliiangel
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