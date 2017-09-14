Water написав:Після якої дороги? Вони працюють 8 годин, водій їхав 8 годин?
ехал и работал как бы не соизмеримо. время работы начинается с того времени как водитель зашел на базу и отметился. потом проверил автоимобиль. потом зашел в медчасть. потом поехал по городу собирать работников так как выезд в 6 утра. и еще до выезда за черту города с бригадой у него уже время тик-так тик-так. а нужно еще ж доехать до объекта. а нужно ж еще назад приехать в город и поставить машину на базу и отметится. так сколько тогда он будет в сутки работать если еще и электрик? вы вообще понимаете о чем говорите?
ЗЫ насколько мне не изменяет память - у водителя должно быть не меньше 11 часов непрерывного отдыха в сутках.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 кві, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Жителі прикордоння Львівщини обурені: в низці сіл люди виступають проти введення спецдозволів 5-ти кілометрової зони
Це принижує будь-яку гідність людини і дискримінує громадян України за місцем проживання. Також це – повернення практики радянського союзу із спецдозволами, спецпропусками та спецквитками
Особливо людей обурює те, що треба брати дозвіл для проживання у своїй рідній хаті, на своїй рідній землі», – каже священник.
Відтак, за його словами, наразі усі мешканці одноголосно заявили, що відповідних дозволів не робитимуть.
«Особисто я дозволу брати не буду. Якщо мене не пускатимуть в село, то я просто біля блокпосту розкладу палатку, і так буду чекати. Така позиція у всіх, всі налаштовані радикально проти цього», – зазначив отець Роман.
В результаті громадських зборів жителі прийняли рішення проінформувати мешканців інших населених пунктів, які входять у 5-кілометрову прикордонну смугу, аби спільно виступити проти введення дозволів.
fler написав:- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;
Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?
Допомога тим, в кого потонуло житло, становить від 20 до 100 тис.фублів, тобто від 200 до 1000 доларів. При цьому нарід бачить, що на війну витрачаються трильйони фублів. Тобто на війну гроші є чималі, а на допомогу - ніт. Скаржаться також на нестачу техніки для боротьби зі стихією - техніка виїхала, задіяна на війні.
somilitark написав:То зрозуміло, я мав на увазі, що буває багато подвійних штрафів, і водію, і посадовій особі, що допустила порушення. Тут штраф був тільки водію. Просто сам факт, що німецька державна система не полінувалась проінформувати українську фірму про "поганого" водія. А тут народ каже, що на анульовані права буде чихати, реально петросянство... Уважніше Ватер, вдумуйтесь)))
це типова ситуація. лист про штраф автоматично формується і відправляється на власника фури, тобто наприклад якщо власник лізінгова компанія то штраф прийде на їх адресу Наприклад в Італії вислати лист зі штрафом можуть протягом 365 днів після порушення, і більшість листів про стягнення штрафу зазвичай приходять під кінець строку (на 270-330 день), можливо через італійську лінь, чи проблемами з обробкою
стосовно щирої радості від гіпотетичних незручностей з drivers licence закордоном: для початку потрібно зрозуміти що означає на практиці "обмеження права керування". Якщо це буде реалізовано як якесь рішення суду за поданням ТЦК, то дуже сумнівно що воно якось вплине на українців закордоном. Впевнений що наразі неіснує механізмів за якими німецькі поліції будуть в курсі про такі обмеження
Hotab написав:Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»
посуду помыл товарищ майор.
Тогда к чему твои крокодильи следы, что бойцы за 20 тыс не должны мыть посуду, это дорого. «Закрой 3.14стак и не отсвечивай», ухылянт-200-доларовый хабарнык
к тому что на гражданке за неквалифицированный труд платят 8-10 тыс. Для бюджета с дырой вопрос принципиальный. Научись под пенсию считать деньги. Не бывает резиновых бюджетов. Даже для США 60 ярдов оказалось не 5 копеек, как все тут думали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 кві, 2024 12:50, всього редагувалось 2 разів.