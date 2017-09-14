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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 768676877688768976907691>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:39

  Water написав:Після якої дороги? Вони працюють 8 годин, водій їхав 8 годин?


ехал и работал как бы не соизмеримо.
время работы начинается с того времени как водитель зашел на базу и отметился.
потом проверил автоимобиль.
потом зашел в медчасть.
потом поехал по городу собирать работников так как выезд в 6 утра.
и еще до выезда за черту города с бригадой у него уже время тик-так тик-так.
а нужно еще ж доехать до объекта.
а нужно ж еще назад приехать в город и поставить машину на базу и отметится.
так сколько тогда он будет в сутки работать если еще и электрик?
вы вообще понимаете о чем говорите?

ЗЫ
насколько мне не изменяет память - у водителя должно быть не меньше 11 часов непрерывного отдыха в сутках.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 кві, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:40

Или тыл - это опять не ты?

vitaliiangel

Никакого бюджета не хватит мобилизовывать мойщиков посуды. Этим тыл должен заниматься.


Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»


Фриз писал что люди за 20 тыс рубят дрова. Никакого бюджета не хватит мобилизовывать мойщиков посуды.

Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:40

Жителі прикордоння Львівщини обурені: в низці сіл люди виступають проти введення спецдозволів 5-ти кілометрової зони

Це принижує будь-яку гідність людини і дискримінує громадян України за місцем проживання. Також це – повернення практики радянського союзу із спецдозволами, спецпропусками та спецквитками

Особливо людей обурює те, що треба брати дозвіл для проживання у своїй рідній хаті, на своїй рідній землі», – каже священник.

Відтак, за його словами, наразі усі мешканці одноголосно заявили, що відповідних дозволів не робитимуть.

«Особисто я дозволу брати не буду. Якщо мене не пускатимуть в село, то я просто біля блокпосту розкладу палатку, і так буду чекати. Така позиція у всіх, всі налаштовані радикально проти цього», – зазначив отець Роман.

В результаті громадських зборів жителі прийняли рішення проінформувати мешканців інших населених пунктів, які входять у 5-кілометрову прикордонну смугу, аби спільно виступити проти введення дозволів.

«Наразі триває комунікація, налагодження спільних точок зору із мешканцями інших сіл та міст. Особисто я веду діалог із ними», – зазначив священник.
https://varta1.com.ua/news/zhiteli-prik ... 79516.html
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:42

  stm написав:
  _hunter написав:А, ну слава зеле! -- значит еще 3-4 недели и мородо рассыплется на составляющие республики/округа :lol:

Увы, но "это" (как и все дальнее зарубежье) их мало заботит :oops:

Вы будете грустить когда пробьют таки помощь США? :oops:

Шутите!?! -- если помощь США таки пробьют (не в виде кредита) до января 25го года -- возьму выходной и выпью за здоровье Трампа :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:42

  Water написав:
  fler написав:- зростання невдоволення населення рф війною в Україні;

Це яким чином до того, шо дамбу прорвало?

Допомога тим, в кого потонуло житло, становить від 20 до 100 тис.фублів, тобто від 200 до 1000 доларів. При цьому нарід бачить, що на війну витрачаються трильйони фублів. Тобто на війну гроші є чималі, а на допомогу - ніт. Скаржаться також на нестачу техніки для боротьби зі стихією - техніка виїхала, задіяна на війні.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:44

  Hotab написав:Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»
посуду помыл товарищ майор.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:45

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А, ну слава зеле! -- значит еще 3-4 недели и мородо рассыплется на составляющие республики/округа :lol:

Увы, но "это" (как и все дальнее зарубежье) их мало заботит :oops:

Вы будете грустить когда пробьют таки помощь США? :oops:

Шутите!?! -- если помощь США таки пробьют (не в виде кредита) до января 25го года -- возьму выходной и выпью за здоровье Трампа :idea:

А если с кредитом? ) там Трамп стал от рейтингов зависеть, то уже грит готов, а то падают...
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:То зрозуміло, я мав на увазі, що буває багато подвійних штрафів, і водію, і посадовій особі, що допустила порушення. Тут штраф був тільки водію.
Просто сам факт, що німецька державна система не полінувалась проінформувати українську фірму про "поганого" водія.
А тут народ каже, що на анульовані права буде чихати, реально петросянство...
Уважніше Ватер, вдумуйтесь)))


це типова ситуація. лист про штраф автоматично формується і відправляється на власника фури, тобто наприклад якщо власник лізінгова компанія то штраф прийде на їх адресу
Наприклад в Італії вислати лист зі штрафом можуть протягом 365 днів після порушення, і більшість листів про стягнення штрафу зазвичай приходять під кінець строку (на 270-330 день), можливо через італійську лінь, чи проблемами з обробкою

стосовно щирої радості від гіпотетичних незручностей з drivers licence закордоном:
для початку потрібно зрозуміти що означає на практиці "обмеження права керування". Якщо це буде реалізовано як якесь рішення суду за поданням ТЦК, то дуже сумнівно що воно якось вплине на українців закордоном. Впевнений що наразі неіснує механізмів за якими німецькі поліції будуть в курсі про такі обмеження
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:46

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»
посуду помыл товарищ майор.

Тогда к чему твои крокодильи следы, что бойцы за 20 тыс не должны мыть посуду, это дорого.
«Закрой 3.14стак и не отсвечивай», ухылянт-200-доларовый хабарнык
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:48

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»
посуду помыл товарищ майор.

Тогда к чему твои крокодильи следы, что бойцы за 20 тыс не должны мыть посуду, это дорого.
«Закрой 3.14стак и не отсвечивай», ухылянт-200-доларовый хабарнык

к тому что на гражданке за неквалифицированный труд платят 8-10 тыс. Для бюджета с дырой вопрос принципиальный. Научись под пенсию считать деньги. Не бывает резиновых бюджетов. Даже для США 60 ярдов оказалось не 5 копеек, как все тут думали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 кві, 2024 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 768676877688768976907691>
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