Думаете зеля согласится? -- но, всеравно за Трампа выпью -- правда выходной брать не буду
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:48
Думаете зеля согласится? -- но, всеравно за Трампа выпью -- правда выходной брать не буду
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:50
vitaliiangel
Так иди и мой бойцам за 10! Какого ты давишь ирпенсеий диван, ни налогами ни нежными ручками с мочалкой не помогая бойцам?
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:52
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:53
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:53
Вся бригада збирається в одному місці, наприклад на базі гаража, або у своїй звичній битовці.
Машину на базі перевірив механік, у вас є гараж, його не може не бути.
Електрика оглянув медик, електрик взяв авто, всі сіли й поїхали, ніхто нікого будкою по домам не збирає, це займе купу часу.
Я вам вже зекономив 1.5 години робочого часу, без їзди по місту для збору бригади.
Більш ніж ви можете собі уявити.
Звичайна бригада АВР вона працює 8 годин, є чергові- доба через 3.
Востаннє редагувалось Water в Пон 15 кві, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:55
Тогда к чему твои крокодильи следы, что бойцы за 20 тыс не должны мыть посуду, это дорого.
«Закрой 3.14стак и не отсвечивай», ухылянт-200-доларовый хабарнык[/quote]
к тому что на гражданке за неквалифицированный труд платят 8-10 тыс. Для бюджета с дырой вопрос принципиальный. Научись под пенсию считать деньги. Не бывает резиновых бюджетов. Даже для США 60 ярдов оказалось не 5 копеек, как все тут думали.[/quote]
Мінімалка мінус податки. Повно об'яв по клінінговим послугам в магазині - 350 грн зміна
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:57
И сделки на КРЖН закончились. Еще есть новости, или это все?
І я кажу, що для віталіка за 10к рубати посадку під Роботіно - цілком пристойна пропозиція. Але він знов не хоче. То голодний ходив , футболили його всі роботодавці, але до військкомату все одно не прийшов. Тепер заздрить тим , хто за 20к дрова рубає. Але сам не їде. Да що ж це таке!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я вообще угораю с военных, в тылу ещё и отправляющих всех подряд на могилизацию.
Я прошёл несколько курсов психологии, ответьте, как стать таким же самоуверенным и наглым? Где эта секта?
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:58
я за уборку коммерции плачу 200 раз в неделю Помещение 74м2 + коридор + санузел ~4 часа работы. Чтобы уборщица заработала 20 тыс она должна убирать 25 таких помещений.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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