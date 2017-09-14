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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 76877688768976907691>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:48

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Вы будете грустить когда пробьют таки помощь США? :oops:

Шутите!?! -- если помощь США таки пробьют (не в виде кредита) до января 25го года -- возьму выходной и выпью за здоровье Трампа :idea:

А если с кредитом?

Думаете зеля согласится? -- но, всеравно за Трампа выпью -- правда выходной брать не буду :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:50

vitaliiangel

за неквалифицированный труд платят 8-10 тыс.


Так иди и мой бойцам за 10! Какого ты давишь ирпенсеий диван, ни налогами ни нежными ручками с мочалкой не помогая бойцам?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:52

  Hotab написав:vitaliiangel

за неквалифицированный труд платят 8-10 тыс.


Так иди и мой бойцам за 10! Какого ты давишь ирпенсеий диван, ни налогами ни нежными ручками с мочалкой не помогая бойцам?

как это не помогаю? я бесю твоих бесов. Это большой труд, за который не каждый возьмётся.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:53

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»
посуду помыл товарищ майор.

Офіцери у тюрмі звільнені від таких робіт, виключно за бажанням.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:53

  mephala написав:время работы начинается с того времени как водитель зашел на базу и отметился.
потом проверил автоимобиль.
потом зашел в медчасть.
потом поехал по городу собирать работников так как выезд в 6 утра.

Вся бригада збирається в одному місці, наприклад на базі гаража, або у своїй звичній битовці.
Машину на базі перевірив механік, у вас є гараж, його не може не бути.
Електрика оглянув медик, електрик взяв авто, всі сіли й поїхали, ніхто нікого будкою по домам не збирає, це займе купу часу.
и еще до выезда за черту города с бригадой у него уже время тик-так тик-так. а нужно еще ж доехать до объекта.
а нужно ж еще назад приехать в город и поставить машину на базу и отметится.

Я вам вже зекономив 1.5 години робочого часу, без їзди по місту для збору бригади.
вы вообще понимаете о чем говорите?

Більш ніж ви можете собі уявити.
насколько мне не изменяет память - у водителя должно быть не меньше 11 часов непрерывного отдыха в сутках.

Звичайна бригада АВР вона працює 8 годин, є чергові- доба через 3.
Востаннє редагувалось Water в Пон 15 кві, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:55

  vita[quote="5712842:vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Так ты когда начнешь мыть посуду и рубить дрова? Естественно бесплатно, потому что «за 20 тыс - это не хватит никакого бюджета»
посуду помыл товарищ майор.

Тогда к чему твои крокодильи следы, что бойцы за 20 тыс не должны мыть посуду, это дорого.
«Закрой 3.14стак и не отсвечивай», ухылянт-200-доларовый хабарнык[/quote]
к тому что на гражданке за неквалифицированный труд платят 8-10 тыс. Для бюджета с дырой вопрос принципиальный. Научись под пенсию считать деньги. Не бывает резиновых бюджетов. Даже для США 60 ярдов оказалось не 5 копеек, как все тут думали.[/quote]
Мінімалка мінус податки. Повно об'яв по клінінговим послугам в магазині - 350 грн зміна
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:57

  Бетон написав:Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники

И сделки на КРЖН закончились. Еще есть новости, или это все?


Повно об'яв по клінінговим послугам в магазині - 350 грн зміна


І я кажу, що для віталіка за 10к рубати посадку під Роботіно - цілком пристойна пропозиція. Але він знов не хоче. То голодний ходив , футболили його всі роботодавці, але до військкомату все одно не прийшов. Тепер заздрить тим , хто за 20к дрова рубає. Але сам не їде. Да що ж це таке! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я вообще угораю с военных, в тылу ещё и отправляющих всех подряд на могилизацию.

Я прошёл несколько курсов психологии, ответьте, как стать таким же самоуверенным и наглым? Где эта секта?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:58

  sens написав:Мінімалка мінус податки. Повно об'яв по клінінговим послугам в магазині - 350 грн зміна
я за уборку коммерции плачу 200 раз в неделю Помещение 74м2 + коридор + санузел ~4 часа работы. Чтобы уборщица заработала 20 тыс она должна убирать 25 таких помещений.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 кві, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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