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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7688768976907691>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:59

  Бетон написав:Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники

Підтверджую. Народ знімає гривню і викупає валюту. Якщо Зараз є 40 і буде до НР хоча б 50, жодний депозит чи облігації не вирішать питання. ВР і 30-40 депутатів на чолі з Разумковим не вирішать питання проблем всієї ВР і депутатів....
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:59

  Hotab написав:
  Бетон написав:Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники

И сделки на КРЖН закончились. Еще есть новости, или это все?

Будет завтра. Посмотрим, что безумцы натворили.
Только метеорит может быть хуже.

Зашёл в приват. Очередь в випку на бабло. Пока стоял курс вырос с 6 на 7
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:01

  vitaliiangel написав:что осталось от Работино
https://t.me/Tsaplienko/52051


Вы представляете , а там наши ребята .... держат фронт ! ДЕТИ .... пля ....

Сейчас очень тяжко , везут раненых .....
Помогаю чем могу и вижу это .(только что был на перевязках )
НО ВЫ В ЭТО НЕ ВЕРЬТЕ !
Посоветуйтесь на форуме с" хуянтером " и еще парочкой "глыб ума ", барабан сойдет , вадик .
Главное чтобы вас( собирательный образ ) не призвали .
Пусть сначала дети депутатов , потом судей , потом начальников , потом председателей ЖЕКов , потом ........ так смотришь и не прозеваешь УБД .
А там смотришь и получишь ветеран форума ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:01

Бетон

Я прошёл несколько курсов психологии


Если у Виталика , то зря деньги выбросил. Он сапожник без сапог. Даже к детям не пустили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:04

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Мінімалка мінус податки. Повно об'яв по клінінговим послугам в магазині - 350 грн зміна
я за уборку коммерции плачу 200 раз в неделю Помещение 74м2 + коридор + санузел ~4 часа работы. Чтобы уборщица заработала 20 тыс она должна убирать 25 таких помещений.

Фактично 50 грн одна година праці за територію 74 м2 ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:05

  холява написав:Помогаю чем могу и вижу это .(только что был на перевязках )
НО ВЫ В ЭТО НЕ ВЕРЬТЕ !
как всегда желаю вам добра и мирного неба. Если на душе ненависть и негатив, пишите, оскорбляйте форумчан последними словами, можно нецензурными.
Мы сильные - выдержим. Наша вера в победу не дрогнет. No pasarán!
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:06

  Бетон написав:я вообще угораю с военных, в тылу ещё и отправляющих всех подряд на могилизацию.

Я прошёл несколько курсов психологии, ответьте, как стать таким же самоуверенным и наглым? Где эта секта?

У нас в Днепре
Штаб на Шолома Алейхема
Филиал на К.Маркса 75
Жалко шо вы отчалили
Хотя покупать готовый бетон, ремонтировпть его не овном без палок и продавать с приличным наваром у вас бы тут не вышло, по крайней мере при долларе выше 8ми.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 15 кві, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:07

  Бетон написав:А они какой-то речкой на рфии радуются.

"Какая-то речка" подтопила единственный на рф завод по производству БМП (в Кургане).
"Курганмашзавод" — это единственное в россии предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты (БМП) и машин на их базе. В 2019 году завод вошел в АО НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Общая площадь, занимаемая ПАО "Курганмашзавод" — 247 га, площадь производственных цехов — 696 тыс. м².
Чем больше кацапов затопит, тем меньше нам с ними воевать, т.е. быстрее закончится война.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».


Сумнівно.
Для переважної більшості "ухилянтів" вибір (між штрафом 20-50тис і шансом в перших рядах попасти на полігон/окоп) очевидний.
Я думаю ніхто нікуди не буде бігти реєструватись ні на 57-й день, ні на 60-й. Окрім тих хто забронюваний, має відстрочку..
В теорії, колись, хтось почне потроху реєструватись чи оновлювати дані, як буде достатньо фактів що реєстрація в кабінеті чи оновлення даних у ЦНАП не призвело до повістки через пару днів.

Потрібно пропонувати більше пряників: зареєструвався в кабінеті - маєш право виїзду за кордон, оновив дані і ніколи не служив - автоматом відстрочка на рік
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Судя по епалам все пряники сожрали Пикалов с Кошевым и Поворознюк
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