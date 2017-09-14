Підтверджую. Народ знімає гривню і викупає валюту. Якщо Зараз є 40 і буде до НР хоча б 50, жодний депозит чи облігації не вирішать питання. ВР і 30-40 депутатів на чолі з Разумковим не вирішать питання проблем всієї ВР і депутатів....
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:59
Підтверджую. Народ знімає гривню і викупає валюту. Якщо Зараз є 40 і буде до НР хоча б 50, жодний депозит чи облігації не вирішать питання. ВР і 30-40 депутатів на чолі з Разумковим не вирішать питання проблем всієї ВР і депутатів....
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:59
Будет завтра. Посмотрим, что безумцы натворили.
Только метеорит может быть хуже.
Зашёл в приват. Очередь в випку на бабло. Пока стоял курс вырос с 6 на 7
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:01
Вы представляете , а там наши ребята .... держат фронт ! ДЕТИ .... пля ....
Сейчас очень тяжко , везут раненых .....
Помогаю чем могу и вижу это .(только что был на перевязках )
НО ВЫ В ЭТО НЕ ВЕРЬТЕ !
Посоветуйтесь на форуме с" хуянтером " и еще парочкой "глыб ума ", барабан сойдет , вадик .
Главное чтобы вас( собирательный образ ) не призвали .
Пусть сначала дети депутатов , потом судей , потом начальников , потом председателей ЖЕКов , потом ........ так смотришь и не прозеваешь УБД .
А там смотришь и получишь ветеран форума ....
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:01
Бетон
Если у Виталика , то зря деньги выбросил. Он сапожник без сапог. Даже к детям не пустили.
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:04
Фактично 50 грн одна година праці за територію 74 м2 ?
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:05
как всегда желаю вам добра и мирного неба. Если на душе ненависть и негатив, пишите, оскорбляйте форумчан последними словами, можно нецензурными.
Мы сильные - выдержим. Наша вера в победу не дрогнет. No pasarán!
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:06
У нас в Днепре
Штаб на Шолома Алейхема
Филиал на К.Маркса 75
Жалко шо вы отчалили
Хотя покупать готовый бетон, ремонтировпть его не овном без палок и продавать с приличным наваром у вас бы тут не вышло, по крайней мере при долларе выше 8ми.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 15 кві, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:07
"Какая-то речка" подтопила единственный на рф завод по производству БМП (в Кургане).
"Курганмашзавод" — это единственное в россии предприятие специализируется на производстве боевых машин пехоты (БМП) и машин на их базе. В 2019 году завод вошел в АО НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". Общая площадь, занимаемая ПАО "Курганмашзавод" — 247 га, площадь производственных цехов — 696 тыс. м².
Чем больше кацапов затопит, тем меньше нам с ними воевать, т.е. быстрее закончится война.
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сумнівно.
Для переважної більшості "ухилянтів" вибір (між штрафом 20-50тис і шансом в перших рядах попасти на полігон/окоп) очевидний.
Я думаю ніхто нікуди не буде бігти реєструватись ні на 57-й день, ні на 60-й. Окрім тих хто забронюваний, має відстрочку..
В теорії, колись, хтось почне потроху реєструватись чи оновлювати дані, як буде достатньо фактів що реєстрація в кабінеті чи оновлення даних у ЦНАП не призвело до повістки через пару днів.
Потрібно пропонувати більше пряників: зареєструвався в кабінеті - маєш право виїзду за кордон, оновив дані і ніколи не служив - автоматом відстрочка на рік
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:09
Letusrock
Судя по епалам все пряники сожрали Пикалов с Кошевым и Поворознюк
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