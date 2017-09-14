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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7688768976907691
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:12

  барабашов написав:
  Бетон написав:я вообще угораю с военных, в тылу ещё и отправляющих всех подряд на могилизацию.

Я прошёл несколько курсов психологии, ответьте, как стать таким же самоуверенным и наглым? Где эта секта?

У нас в Днепре
Штаб на Шолома Алейхема
Филиал на К.Маркса 75
Жалко шо вы отчалили
Хотя покупать готовый бетон, ремонтировпть его не овном без палок и продавать с приличным наваром у вас бы тут не вышло, по крайней мере при долларе выше 8ми.

Бро, никуда я не отчалю.
Пошлю мать в Польшу, все деньги вывозить туда пока нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:13

  Бетон написав:я вообще угораю с военных, в тылу ещё и отправляющих всех подряд на могилизацию.

Я прошёл несколько курсов психологии, ответьте, как стать таким же самоуверенным и наглым? Где эта секта?


Вы когда в зале с качками занимаетесь , поосторожней .
Тяжести подальше от головы .
А то когда вы приходите с зала , очень заметно .
По коротким фразам и отсутствию разумных сообщений .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:22

  vitaliiangel написав:
  холява написав:Помогаю чем могу и вижу это .(только что был на перевязках )
НО ВЫ В ЭТО НЕ ВЕРЬТЕ !
как всегда желаю вам добра и мирного неба. Если на душе ненависть и негатив, пишите, оскорбляйте форумчан последними словами, можно нецензурными.
Мы сильные - выдержим. Наша вера в победу не дрогнет. No pasarán!


Все правильно вы пишите !
Ничего не дрогнет в вашем сознании .
Вы сплошной позитив , чупа-чупс .
Но что то мне подсказывает , что все изменится в лучшую сторону .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:28

  холява написав:
  vitaliiangel написав:
  холява написав:Помогаю чем могу и вижу это .(только что был на перевязках )
НО ВЫ В ЭТО НЕ ВЕРЬТЕ !
как всегда желаю вам добра и мирного неба. Если на душе ненависть и негатив, пишите, оскорбляйте форумчан последними словами, можно нецензурными.
Мы сильные - выдержим. Наша вера в победу не дрогнет. No pasarán!


Все правильно вы пишите !
Ничего не дрогнет в вашем сознании .
Вы сплошной позитив , чупа-чупс .
Но что то мне подсказывает , что все изменится в лучшую сторону .

и вам того же желаю!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.

приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:39

  Letusrock написав:
  Shaman написав:але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.

приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад

Ми тут всі за те, щоб закінчити війну якнайшвидше. Але перемогу розуміє кожний по-своєму. Наприклад, деякі раді віддати кацапам всі окуповані території, аби не воювати (точніше, аби їх дупу ніхто не відправив на фронт).
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:41

  Hotab написав:Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».


Після бусів ЦТК будуть уникати всіма можливими способами.
Людині природньо уникати того, куди тягнуть насильно.

Матеріальне стимулювання пройопане

Як приклад
Е-оселя зроблена в інтересах забудовника, а не бійця ЗСУ
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:46

  Water написав:
  mephala написав:время работы начинается с того времени как водитель зашел на базу и отметился.
потом проверил автоимобиль.
потом зашел в медчасть.
потом поехал по городу собирать работников так как выезд в 6 утра.

Вся бригада збирається в одному місці, наприклад на базі гаража, або у своїй звичній битовці.
Машину на базі перевірив механік, у вас є гараж, його не може не бути.
Електрика оглянув медик, електрик взяв авто, всі сіли й поїхали, ніхто нікого будкою по домам не збирає, це займе купу часу.
и еще до выезда за черту города с бригадой у него уже время тик-так тик-так. а нужно еще ж доехать до объекта.
а нужно ж еще назад приехать в город и поставить машину на базу и отметится.

Я вам вже зекономив 1.5 години робочого часу, без їзди по місту для збору бригади.
вы вообще понимаете о чем говорите?

Більш ніж ви можете собі уявити.
насколько мне не изменяет память - у водителя должно быть не меньше 11 часов непрерывного отдыха в сутках.

Звичайна бригада АВР вона працює 8 годин, є чергові- доба через 3.


база находится за городом, транспорт там никакой не ходит кроме приехать своим (всех безлошадных возит развозка).
да и вообще выезд в командировку до того как начал ходить городской транспорт.
о каком сборе вы пишите?
походу у вас время выездов начинается после 8 утра да и сами расстояния командировок в пределах области. не нужно всех по себе мерять.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:46

  fler написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.

приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад

... Наприклад, деякі раді віддати кацапам всі окуповані території, аби не воювати (точніше, аби їх дупу ніхто не відправив на фронт).

Что забавно: за нарративы "ни шагу" назад обычно топят те, кому эти шаги делать не грозит :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:02

  _hunter написав:
Что забавно: за нарративы "ни шагу" назад обычно топят те, кому эти шаги делать не грозит :lol:


Вот вы , например ....
Не имеете отношения к Украине , а все пишите и пишите всякую несуразность про Украину .
холява
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  #<1 ... 7688768976907691
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