Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 кві, 2024 14:20
Бетон написав:
Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники
Бетон, ну блин, повзрослейте, налейте себе джин-тонік, потом перейдете на вискарь и перестаньте рассказывать на весь форум что женщина в возрасте скоро поедет с пакетами бабла. Ну серьёзно...
stm
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Додано: Пон 15 кві, 2024 14:28
fler написав: Letusrock написав: Shaman написав:
але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.
приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад
Ми тут всі за те, щоб закінчити війну якнайшвидше. Але перемогу розуміє кожний по-своєму. Наприклад, деякі раді віддати кацапам всі окуповані території, аби не воювати (точніше, аби їх дупу ніхто не відправив на фронт).
цікаво що думають про перемогу не ви а ваш син/чоловік/батько.
mephala
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Додано: Пон 15 кві, 2024 14:30
холява написав: _hunter написав:
Что забавно: за нарративы "ни шагу" назад обычно топят те, кому эти шаги делать не грозит
Вот вы , например ....
Не имеете отношения к Украине , а все пишите и пишите всякую несуразность про Украину .
ну диалог маляр думаю все читали. только дело в том что у той маляр сын и муж под боком.
mephala
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Додано: Пон 15 кві, 2024 14:32
Ущерб от паводка только в одной Оренбургской области, по предварительным данным, превышает 40 миллиардов рублей (430 миллионов долларов США), сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с Владимиром Путиным. Также он сказал, что в ближайшие сутки могут быть затоплены еще более трех с половиной тысяч жилых домов.
https://www.currenttime.tv/a/kak-zhitel ... 02701.html
Посвежее в других областях:
https://www.facebook.com/share/r/HboB4M ... tid=WC7FNe барабашов написав: Letusrock
Судя по епалам все пряники сожрали Пикалов с Кошевым и Поворознюк
Интересно то, что размер ипальничков рулеткой измеряет 118 кг увалень с «2см сала на холке»…
Востаннє редагувалось
Hotab
в Пон 15 кві, 2024 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 14:34
stm написав: Бетон написав:
Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники
Бетон, ну блин, повзрослейте, налейте себе джин-тонік, потом перейдете на вискарь и перестаньте рассказывать на весь форум что женщина в возрасте скоро поедет с пакетами бабла. Ну серьёзно...
Я это руководелю ощада передал на гончара. Так и передал, ну блин повзрослейте уже. Не парьтесь
А, вы про польшу. Да нормуль. Когда то покупательница приехала в метро с пакетом чёрным БМВ😂😂160куе. Грит, а кто подумает
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