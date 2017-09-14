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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7689769076917692
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:20

  Бетон написав:Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники

Бетон, ну блин, повзрослейте, налейте себе джин-тонік, потом перейдете на вискарь и перестаньте рассказывать на весь форум что женщина в возрасте скоро поедет с пакетами бабла. Ну серьёзно...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:28

  fler написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.

приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад

Ми тут всі за те, щоб закінчити війну якнайшвидше. Але перемогу розуміє кожний по-своєму. Наприклад, деякі раді віддати кацапам всі окуповані території, аби не воювати (точніше, аби їх дупу ніхто не відправив на фронт).


цікаво що думають про перемогу не ви а ваш син/чоловік/батько.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:30

  холява написав:
  _hunter написав:
Что забавно: за нарративы "ни шагу" назад обычно топят те, кому эти шаги делать не грозит :lol:


Вот вы , например ....
Не имеете отношения к Украине , а все пишите и пишите всякую несуразность про Украину .


ну диалог маляр думаю все читали. только дело в том что у той маляр сын и муж под боком.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:32

От 12 апреля.. сейчас все жестче

Ущерб от паводка только в одной Оренбургской области, по предварительным данным, превышает 40 миллиардов рублей (430 миллионов долларов США), сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с Владимиром Путиным. Также он сказал, что в ближайшие сутки могут быть затоплены еще более трех с половиной тысяч жилых домов.

https://www.currenttime.tv/a/kak-zhitel ... 02701.html




Посвежее в других областях:
https://www.facebook.com/share/r/HboB4M ... tid=WC7FNe


  барабашов написав:Letusrock
Судя по епалам все пряники сожрали Пикалов с Кошевым и Поворознюк

Интересно то, что размер ипальничков рулеткой измеряет 118 кг увалень с «2см сала на холке»…
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:34

  stm написав:
  Бетон написав:Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники

Бетон, ну блин, повзрослейте, налейте себе джин-тонік, потом перейдете на вискарь и перестаньте рассказывать на весь форум что женщина в возрасте скоро поедет с пакетами бабла. Ну серьёзно...


Я это руководелю ощада передал на гончара. Так и передал, ну блин повзрослейте уже. Не парьтесь

А, вы про польшу. Да нормуль. Когда то покупательница приехала в метро с пакетом чёрным БМВ😂😂160куе. Грит, а кто подумает
Бетон
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