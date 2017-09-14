Shaman написав:але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.
приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад
Ми тут всі за те, щоб закінчити війну якнайшвидше. Але перемогу розуміє кожний по-своєму. Наприклад, деякі раді віддати кацапам всі окуповані території, аби не воювати (точніше, аби їх дупу ніхто не відправив на фронт).
цікаво що думають про перемогу не ви а ваш син/чоловік/батько.
Ущерб от паводка только в одной Оренбургской области, по предварительным данным, превышает 40 миллиардов рублей (430 миллионов долларов США), сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с Владимиром Путиным. Также он сказал, что в ближайшие сутки могут быть затоплены еще более трех с половиной тысяч жилых домов.
Новий український дрон здатен завдавати ударів по об'єктах на великій відстані від фронту.
Працівники оборонно-промислового комплексу 13 квітня представили президенту Володимиру Зеленському нову модель українського безпілотника, що зможе завдавати удари по об'єктах у тилу ворога на відстані понад 100 кілометрів та нести бойову частину у 3 кілограми. Як пише видання, український дрон, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши, зокрема, російський зенітний ракетний комплекс. https://tsn.ua/zbroya/zelenskomu-prezen ... 58020.html
Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».
В останні дні система “ляже”. Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки. Держбюджету стане легше. Впаде $. ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.
Якщо паралельно нароблять хороші укриття і відведуть туди солдатів, а ті похваляться рідним і знайомим -- ухилянтсво стане зовсім ницим і ганебним.
Треба вірити в План. План Великої ДеЕлоїзації -- так про це мають писати в підручниках історії впродовж наступних століть...
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».
vitaliiangel написав: сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.
якщо війна затягнеться на роки, то дуже скоро прийдуть до висновку і рішень, що воювати потрібно буде не за гроші , а за "Батьківщину/за Ідею" і тд (як в 41-45 рр воювали)
Тобто за миску супу і 100 грам ,,поминальної,, (самої паршивої горілки) перед атакою?
Bobua написав:В останні дні система “ляже”. Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки. Держбюджету стане легше. Впаде $. ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.
я тоже думаю что абсолютно не все побегут обновлять на 57-60 день. и штрафов будет много ИМХО если не будут хватать и тащить в тцк штрафников то это и будет своеобразная экономическая бронь - будут регулярно платить штраф и все по тому.