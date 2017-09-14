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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7689769076917692
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:28

  fler написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:але з того, що я бачу - треба війну закінчувати, й відбудовувати як є.

приємно здивований що людина може змінити свою думку, і не продовжувати "наративи весни 2022" )). Флер і Ко потрібно брати приклад

Ми тут всі за те, щоб закінчити війну якнайшвидше. Але перемогу розуміє кожний по-своєму. Наприклад, деякі раді віддати кацапам всі окуповані території, аби не воювати (точніше, аби їх дупу ніхто не відправив на фронт).


цікаво що думають про перемогу не ви а ваш син/чоловік/батько.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:30

  холява написав:
  _hunter написав:
Что забавно: за нарративы "ни шагу" назад обычно топят те, кому эти шаги делать не грозит :lol:


Вот вы , например ....
Не имеете отношения к Украине , а все пишите и пишите всякую несуразность про Украину .


ну диалог маляр думаю все читали. только дело в том что у той маляр сын и муж под боком.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:32

От 12 апреля.. сейчас все жестче

Ущерб от паводка только в одной Оренбургской области, по предварительным данным, превышает 40 миллиардов рублей (430 миллионов долларов США), сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с Владимиром Путиным. Также он сказал, что в ближайшие сутки могут быть затоплены еще более трех с половиной тысяч жилых домов.

https://www.currenttime.tv/a/kak-zhitel ... 02701.html




Посвежее в других областях:
https://www.facebook.com/share/r/HboB4M ... tid=WC7FNe


  барабашов написав:Letusrock
Судя по епалам все пряники сожрали Пикалов с Кошевым и Поворознюк

Интересно то, что размер ипальничков рулеткой измеряет 118 кг увалень с «2см сала на холке»…
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:34

  stm написав:
  Бетон написав:Люди всё бабло со счетов снимают. В ощад выдача наличных расписана на дни.
А они какой-то речкой на рфии радуются.
Капец, чем вообще вы отличаетесь? Ватники

Бетон, ну блин, повзрослейте, налейте себе джин-тонік, потом перейдете на вискарь и перестаньте рассказывать на весь форум что женщина в возрасте скоро поедет с пакетами бабла. Ну серьёзно...


Я это руководелю ощада передал на гончара. Так и передал, ну блин повзрослейте уже. Не парьтесь

А, вы про польшу. Да нормуль. Когда то покупательница приехала в метро с пакетом чёрным БМВ😂😂160куе. Грит, а кто подумает
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:45

Новий український дрон здатен завдавати ударів по об'єктах на великій відстані від фронту.

Працівники оборонно-промислового комплексу 13 квітня представили президенту Володимиру Зеленському нову модель українського безпілотника, що зможе завдавати удари по об'єктах у тилу ворога на відстані понад 100 кілометрів та нести бойову частину у 3 кілограми.
Як пише видання, український дрон, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши, зокрема, російський зенітний ракетний комплекс.
https://tsn.ua/zbroya/zelenskomu-prezen ... 58020.html
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:46

  Hotab написав:Shaman

ви в це щиро вірите?

зараз всі подивляться


Я вангую іншу картину.,Всі чекають оці 60 днів, десь до 57-го… Потім сотні тисяч в останній день щоб не влетіти на штрафи заповнюють свої «є -ухилянт». А далі з сотен тисяч невідомо яким жеребом почнуть видьоргквати на влк тисячу-другу-пʼяту. . Більшість взагалі це не торкнеться або зовсім, або перші півроку. А тоді і решта зрозуміє, що шанс , що саме вони втраплять в окоп - невеликий. Казав сліпий «побачимо».


В останні дні система “ляже”.
Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки.
Держбюджету стане легше. Впаде $.
ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.

Якщо паралельно нароблять хороші укриття і відведуть туди солдатів, а ті похваляться рідним і знайомим -- ухилянтсво стане зовсім ницим і ганебним.

Треба вірити в План.
План Великої ДеЕлоїзації -- так про це мають писати в підручниках історії впродовж наступних століть...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:48

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».

Він сказав про це в ефірі LBC.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:48

  Xenon написав:
  vitaliiangel написав:
сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.

якщо війна затягнеться на роки, то дуже скоро прийдуть до висновку і рішень, що воювати потрібно буде не за гроші , а за "Батьківщину/за Ідею" і тд (як в 41-45 рр воювали)

Тобто за миску супу і 100 грам ,,поминальної,, (самої паршивої горілки) перед атакою?
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:53

  Bobua написав:В останні дні система “ляже”.
Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки.
Держбюджету стане легше. Впаде $.
ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.


я тоже думаю что абсолютно не все побегут обновлять на 57-60 день. и штрафов будет много
ИМХО если не будут хватать и тащить в тцк штрафников то это и будет своеобразная экономическая бронь - будут регулярно платить штраф и все по тому.
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