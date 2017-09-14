RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7691769276937694>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:19

ни одна власть не пойдёт на массовые штрафы. это взрывоопасная ситуация и обнуление рейтинга. Народ скажет не для того тебя выбирали чтобы ты паковал людей в бусики и по 17к штрафов сшибал.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23005
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:34

  flyman написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:В останні дні система “ляже”.
Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки.
Держбюджету стане легше. Впаде $.
ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.


я тоже думаю что абсолютно не все побегут обновлять на 57-60 день. и штрафов будет много
ИМХО если не будут хватать и тащить в тцк штрафников то это и будет своеобразная экономическая бронь - будут регулярно платить штраф и все по тому.

в якийсь момент настане еквілібріум, коли дешевше "переплисти Тису"

Тільки треба уважно фокусувати сітківку, щоб саме Тису а не Кальміус.


Літаки таки мабуть будуть в останніх block ). Це дуже важливо і круто. Хоча б якась кількість в останніх.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-zm ... 78192.html

  vitaliiangel написав:ни одна власть не пойдёт на массовые штрафы. это взрывоопасная ситуация и обнуление рейтинга. Народ скажет не для того тебя выбирали чтобы ты паковал людей в бусики и по 17к штрафов сшибал.

Мрієш, «всіх не зможєтє нагнуть»)))
Ех, нагнуть двічі: перший раз приймуть в ТЦК, а вдруге вже в ЗСУ пояснять , що ти можеш насправді більше, ніж вважаєш.
Hotab
 
Повідомлень: 11859
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:38

  vitaliiangel написав:ни одна власть не пойдёт на массовые штрафы. это взрывоопасная ситуация и обнуление рейтинга. Народ скажет не для того тебя выбирали чтобы ты паковал людей в бусики и по 17к штрафов сшибал.
1 Якщо на кону існування Держави- то ніяке падыння рейтингу не зупинить боротьбу за існування Держави якою КЕРУЭШ....
2 Зроблю припущення, що наші можновладці трошки розумніші ніж виглядають в очах 90% тут присутніх.
а - вони НЕ МОГЛИ ввести економічне бронювання , щоб не отримати крики про соціальну несправедливість
б - їм потрібні гроші на виплати проанонсованих 70000грн/місяць на нулі
В цифрах це приблизно
70 000грн * 300 000 осіб*12 місяців=252 млрд/рік
в - вони вирішили що в Державі є приблизно
1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК

Таким чином
Жоден крикун в Державі не зможе сказати що воюють бідні ( бо де-юре відсутня броня для багатих)
при чому з іншого боку ті хто схоче( зможе) сплачувати по 17 000 грн/місяць той зможе і не воювати...

Так би мовити
і вівці цілі і вовки ситі....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27328
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:52

:arrow:
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 кві, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:55

budivelnik Ви не уважно читали ЩО прийняли. Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону. Лише премії за ,,знищену або захоплену техніку,, ворога.
alex lem
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК


а якщо ці 5-10 млн спробуюють перечекати перші буремні місяці дома у підвалі біля бочки з вином)) тоді план провалиться : ні грошей, ні новобранців.
Але це так, думки вголос, не для писанини на 20 сторінок
Letusrock
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:59

budivelnik

1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн

Цікава ідея. Я про це не думав.
Проте важливо, щоб після третього разу не було статті. Побачимо що пропишуть в системі покарань за невиконання.


і шо виписку з податками з собою носити?


Це все деталі які вирішуються. Там була ідея про qr код для тих, у кого бронь. Вона теж не вічна, типу як в діі ковчд-сертифікат: вийшов термін і не дійсний.,

Але це так, думки вголос,


Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 кві, 2024 18:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11859
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2210 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону.

звідки інфо? текст закону ще не оприлюднений на сайті ВР
Letusrock
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:07

  alex lem написав:
  Xenon написав:
  vitaliiangel написав:
сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.

якщо війна затягнеться на роки, то дуже скоро прийдуть до висновку і рішень, що воювати потрібно буде не за гроші , а за "Батьківщину/за Ідею" і тд (як в 41-45 рр воювали)

Тобто за миску супу і 100 грам ,,поминальної,, (самої паршивої горілки) перед атакою?


Ось бачите , одна людина пише про одне , а ви їй відповідаєте зовсім за інше .
Хтось прочітає з недолугих і буде казати скоро вже ...... і далі фантазії такі як у вас .
холява
2
 
Повідомлень: 4398
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:08

  Letusrock написав:
  alex lem написав:Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону.

звідки інфо? текст закону ще не оприлюднений на сайті ВР


В попередньому повідомленні він про 100 гр. писав ....так що не переймайтесь .
холява
2
 
Повідомлень: 4398
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4114 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
  #<1 ... 7691769276937694>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, pesikot, холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 22219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 182835
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 606099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.