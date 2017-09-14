Bobua написав:В останні дні система “ляже”. Штрафів буде багато... Як і елойського скиглення останні два роки. Держбюджету стане легше. Впаде $. ТЦК буде реабілітована отаким негідним і невиправданим ухилянством і зможе працювати у легших умовах.
я тоже думаю что абсолютно не все побегут обновлять на 57-60 день. и штрафов будет много ИМХО если не будут хватать и тащить в тцк штрафников то это и будет своеобразная экономическая бронь - будут регулярно платить штраф и все по тому.
в якийсь момент настане еквілібріум, коли дешевше "переплисти Тису"
Тільки треба уважно фокусувати сітківку, щоб саме Тису а не Кальміус.
vitaliiangel написав:ни одна власть не пойдёт на массовые штрафы. это взрывоопасная ситуация и обнуление рейтинга. Народ скажет не для того тебя выбирали чтобы ты паковал людей в бусики и по 17к штрафов сшибал.
Мрієш, «всіх не зможєтє нагнуть»))) Ех, нагнуть двічі: перший раз приймуть в ТЦК, а вдруге вже в ЗСУ пояснять , що ти можеш насправді більше, ніж вважаєш.
vitaliiangel написав:ни одна власть не пойдёт на массовые штрафы. это взрывоопасная ситуация и обнуление рейтинга. Народ скажет не для того тебя выбирали чтобы ты паковал людей в бусики и по 17к штрафов сшибал.
1 Якщо на кону існування Держави- то ніяке падыння рейтингу не зупинить боротьбу за існування Держави якою КЕРУЭШ.... 2 Зроблю припущення, що наші можновладці трошки розумніші ніж виглядають в очах 90% тут присутніх. а - вони НЕ МОГЛИ ввести економічне бронювання , щоб не отримати крики про соціальну несправедливість б - їм потрібні гроші на виплати проанонсованих 70000грн/місяць на нулі В цифрах це приблизно 70 000грн * 300 000 осіб*12 місяців=252 млрд/рік в - вони вирішили що в Державі є приблизно 1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК
Таким чином Жоден крикун в Державі не зможе сказати що воюють бідні ( бо де-юре відсутня броня для багатих) при чому з іншого боку ті хто схоче( зможе) сплачувати по 17 000 грн/місяць той зможе і не воювати...
budivelnik Ви не уважно читали ЩО прийняли. Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону. Лише премії за ,,знищену або захоплену техніку,, ворога.
budivelnik написав:1 млн осіб які щомісячно сплатять по 17 000 грн =204 млрд грн ( так на хвилинку це не один і той самий 1 млн , це 1 млн платежів у місяць по 17 000...які будуть робити 5-10 млн тих хто не хоче зявлятись в ТЦК
а якщо ці 5-10 млн спробуюють перечекати перші буремні місяці дома у підвалі біля бочки з вином)) тоді план провалиться : ні грошей, ні новобранців. Але це так, думки вголос, не для писанини на 20 сторінок
vitaliiangel написав: сейчас все сми вопят о мобилизации, через полгода будут вопить "куда тратятся последние бюджетные деньги?" Почему параллельно вопрос финансирования не поднимается. Да шоб не спросили какая накуй мобилизация с дырой в бюджете 12 ярдов на 2024 (с учётом всей западной помощи без участия США). Зачем им неудобные вопросы? А так молчат значит типа с деньгами норм.
якщо війна затягнеться на роки, то дуже скоро прийдуть до висновку і рішень, що воювати потрібно буде не за гроші , а за "Батьківщину/за Ідею" і тд (як в 41-45 рр воювали)
Тобто за миску супу і 100 грам ,,поминальної,, (самої паршивої горілки) перед атакою?
Ось бачите , одна людина пише про одне , а ви їй відповідаєте зовсім за інше . Хтось прочітає з недолугих і буде казати скоро вже ...... і далі фантазії такі як у вас .