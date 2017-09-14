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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7691769276937694
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:12

  Letusrock написав:
  alex lem написав:Вже согласовану у Раді виплату у 70 тисяч за передову та 10 тисяч за ,,особливі умови служби,, в тилу вилучили і їх немає у остаточно проголосованій редакції Закону.

звідки інфо? текст закону ще не оприлюднений на сайті ВР

https://mil.in.ua/uk/news/verhovna-rada ... lizatsiyu/.
6 абзац
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:16

  sens написав:
  pesikot написав:
  yama написав:Абсолютно вірно всі рівні перед законом про мобілізацію , ніхто не повинен мати ніяких додаткових бронею і пільг

Ніхто ? Зовсім ніхто ? Та невже ?

Тобто, трапилась аварія на єлектромережах, ніхто не повинен мати ніяких пільг. Єнергетиків в ЗСУ, щоб точно нікому було лагодити

Теж саме, по газу, по воді, по каналізації

Я правильно зрозумів ?


Хто подає список на бронювання на підприємстві? Уповноважена особа бронює офіс,а хто займається ремонтом потрапляє до лав ЗСУ. Якщо ви вважаєте по-іншому, в Україні так роблять.

Ти хоч читай, перед тим, як щось відповідаєшь

Я ніде не писав, як проходить бронування
Я лише відповів yama, на його пропозицію взагалі прибрати бронь

А якщо десь бронюють офіс, а не беспосередніх виконавців, то можу побажати такому підприємству успіхів в їх нелегкій праці
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви дуже невміло приховуєте бажання, щоб закон не спрацював))

це ваша думка.
але я не вірю в цей закон, схожий на франкештейна, він далекий від відшліфованого механізму що зможе примусити 5 млн робити те що вони не хочуть/бояться, тим більше якщо "те" може закінчитись смертю чи каліцтвом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:31

  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:33

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?

Зачем нужна такая нац валюта вообще?
В первый раз стоя в очереди в банке побрили на 6 косарей.
Вход в очередь с одним курсом, выход с лругим
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:36

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ну что ржёте ещё? Или после истоического обновления курса шестой день подряд уже не смешно?

что 1я девальвация в истории?

Зачем нужна такая нац валюта вообще?

Такие вопросы задавать на финансовом форуме, примерно также, как задавать на форуме строителей, а зачем нужна строительная смесь для кладки кирпича ...

Можно ведь и так кирпичи поскладывать
pesikot
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  #<1 ... 7691769276937694
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